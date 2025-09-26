Ukrainische Flüchtlinge vertrauen EU mehr als wir

Ein „bemerkenswertes“ Vertrauen in die Europäische Union haben Wissenschafter unter den in Österreich angekommenen Ukrainern nachweisen können: Über 90 Prozent gaben an, „sehr viel“ oder „ziemlich viel“ Vertrauen in die EU zu haben, verglichen mit 46 Prozent in der ukrainischen Bevölkerung und nur 41 Prozent in der österreichischen Bevölkerung. Darüber hinaus gaben fast 70 Prozent der ukrainischen Geflüchteten an, großes Vertrauen in die NATO zu haben. 2020, also vor dem russischen Angriffskrieg, äußerte nur ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung ein so starkes Vertrauen in das westliche Verteidigungsbündnis. Die Ergebnisse der Studie von ÖAW und WU Wien wurden im Fachjournal „Genus“ veröffentlicht.