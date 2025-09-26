Niedrige Nachfrage zwingt VW zu Produktionspause

Bereits beschlossen sind Produktionskürzungen in Osnabrück: Bis Jahresende werde jede Woche mindestens ein Schließtag eingelegt, bestätigte VW. Hinzu komme eine Woche Pause im Oktober.

„Volkswagen passt das Produktionsprogramm in seinen Werken jeweils an die aktuelle Kundennachfrage der dort gebauten Modelle an“, sagte ein Konzernsprecher in Wolfsburg. „In einigen Werken führt das in den kommenden Wochen zu Schichtabsagen.“