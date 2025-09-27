Vertauschte Babys: „Sicher kein alltäglicher Fall“

Über Erwin Peteks Tisch sind schon viele heikle Fälle gewandert – jener der vertauschten Babys war aber auch für den Routinier etwas Besonderes. Die Familie Grünwald betreute der Sachverständige bereits vor neun Jahren bei deren erster DNA-Testung: „So etwas ist auch für mich keine alltägliche Situation. Ich habe ja damals schon miterlebt, wie nah die ganze Geschichte den Betroffenen ging. Als sie jetzt wieder zu mir kamen, diesmal mit den vermeintlich ,Richtigen‘ an der Hand, dachte ich sofort – das könnte passen. Es gibt ja eine starke optische Ähnlichkeit.“