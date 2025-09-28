Mozarts „Idomeneo“: Ein Drama voller Blut und Sex

Die bleibt Johannes Braun im Orchestergraben ein wenig schuldig. Er hat seinen Mozart mit den Grazer Philharmonikern fein gearbeitet, Tempo und Spannung stimmen perfekt, die emotionale Tiefe des Bühnengeschehens wird aber nicht ganz erreicht.

Dieser „Idomeneo“ macht deutlich, wie spannend Oper sein kann, wenn sie zeitlose Themen verhandelt, ohne sie gewaltsam ins Heute zu verfrachten. Ein mehr als gelungener Saisonauftakt.