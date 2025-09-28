Kunterbunte Monster singen für die ganze Familie

Wie so oft am Next Liberty steckt in der Bühne (Alexia Redl) und in den Kostümen (Rebeca Monteiro Neves) viel Detailverliebtheit. Die Inszenierung von Mika Blauensteiner nimmt sich selbst nicht zu ernst – gerade die Gesangs- und Tanzszenen wirken mitunter ein wenig chaotisch, aber eben genau so, wie man sie von Monstern unter dem Kinderbett erwarten würde.