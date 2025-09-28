Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Next Liberty Graz

Kunterbunte Monster singen für die ganze Familie

Steiermark
28.09.2025 14:00
„Monster“ im Next Liberty: Simone Leski, Christoph Steiner, Helmut Pucher, Lisa Rothhardt und ...
„Monster“ im Next Liberty: Simone Leski, Christoph Steiner, Helmut Pucher, Lisa Rothhardt und Martin Niederbrunner(Bild: Victoria Kager)

Unter dem Bett des „besten Kindes der Welt“ wohnen vier bunte Kreaturen – aber alles ändert sich, als plötzlich eine fünfte auftaucht. „Monster – das Musical“ von Florian Stanek und Sebastian Brand ist bunt, lustig und kurzweilig. Am Samstag wurde das Stück für Kinder ab sechs Jahren im Next Liberty in Graz uraufgeführt.

0 Kommentare

Sie heißen Blinki, Nassie, Brummo und Zappo und leben unter dem Bett in Milus Kinderzimmer, zwischen überdimensionalen Bleistiften und Teddybären. Die vier bunten Monster repräsentieren die Ängste des Siebenjährigen: vor dem Untertauchen im Meer, vor dem Umgang mit Elektrogeräten und mehr. Lisa Rothhardt, Helmut Pucher, Simone Leski und Martin Niederbrunner verleihen dem Quartett ganz eigene Charakterzüge von stolz bis ängstlich.

Doch ihre Welt wird auf den Kopf gestellt, als plötzlich Christoph Steiner als Murrer auftaucht: Mit der Energie eines kinderfreundlichen Frank‘n‘Furters stolziert er auf Plateau-Stiefeln unters Kinderbett. Was passiert mit den Monstern, wenn sich die Ängste des Kindes verändern? Wenn es sich statt vor der Dunkelheit nun vor dem Abschiednehmen fürchtet? 

Murrer (Mitte, Christoph Steiner) mischt die Monster auf
Murrer (Mitte, Christoph Steiner) mischt die Monster auf(Bild: Victoria Kager)

Uraufführung gelingt
Florian Stanek und Sebastian Brand, die am Next Liberty schon mit dem „NEINhorn“ einen Erfolg feierten, packen alles in ihr „Monster“-Musical, das es zum Gelingen braucht: Musik, die im Ohr bleibt, eine Handlung, die nicht zu komplex ist, Witz, interessante Charaktere und mit etwa einer Stunde Spielzeit eine familienfreundliche Länge.

Wie so oft am Next Liberty steckt in der Bühne (Alexia Redl) und in den Kostümen (Rebeca Monteiro Neves) viel Detailverliebtheit. Die Inszenierung von Mika Blauensteiner nimmt sich selbst nicht zu ernst – gerade die Gesangs- und Tanzszenen wirken mitunter ein wenig chaotisch, aber eben genau so, wie man sie von Monstern unter dem Kinderbett erwarten würde. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
130.135 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
123.551 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
122.897 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3154 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3079 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1800 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf