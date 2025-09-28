Paar aus Buckliger Welt lebt Schriftstellertraum

Bücher schreiben und reisen: zwei Aussteiger aus der Buckligen Welt haben ihre sicheren und gut dotierten IT-Jobs nach Corona an den Nagel gehängt und verzaubern jetzt mit ihren Fantasyromanen und humorvollen Krimis ihre ständig wachsende Fangemeinde – auch im Ausland.
Früher teilten sie sich ein Büro in einem IT-Unternehmen, programmierten und testeten neue EDV-Programme und arbeiteten an Softwarelösungen für namhafte Firmen mit. Den für sie „langweiligen“ Bürosessel haben die beiden Schriftsteller aus der Buckligen Welt seit einigen Jahren ausgetauscht – nämlich gegen ein Wohnmobil. Darin wohnen und reisen sie – samt Hund und Katz‘. Und darin entstehen auch ihre besonders spannenden und fantasievollen Geschichten am laufenden Band.
Einjährig geplante Auszeit dauert noch immer an ...
„Wir sprangen nach Corona einfach ins kalte Wasser“, erklärt Ima. Denn begonnen hat alles mit einer Auszeit, die für ein Jahr geplant war. „Wir reisten unter anderem nach Portugal, Schottland und Australien“, erzählt Ima.
Ihre Geschichten schreiben die beiden unter den Pseudonymen Ima Ahorn und Sean McFly. Insgesamt 19 Bücher haben die beiden schon veröffentlicht, alle im Selbstverlag. Und es läuft gut, denn auch in Deutschland haben die beiden bereits eine große Fangemeinde.
Alle Bücher entstehen im Selbstverlag – auch als Hörbuch
Wie kann man sich den Schriftstelleralltag der beiden vorstellen? „Ich bin eher ein Nachtmensch“, so Sean. „Und Ima arbeitet lieber untertags“. Vier bis fünf Stunden täglich verbringen sie am Laptop, um neue Geschichten zu erfinden, Covers zu gestalten, Social Media Postings vorzubereiten oder sich für die nächste Messe bereitzumachen. „Demnächst steht die Comic Con in Wien am Programm“, erzählt Ima.
Und die Bücher der beiden haben Potenzial, denn sie sind nicht einfach nur herkömmliche Krimis und Fantasieromane. Ima nennt ihre Schottlandromane, von denen es bereits vier gibt, „Paranormale Cosy-Krimis“. „Das sind Krimis mit Morden, aber ohne blutige Details. Dafür treten oft die Geister der Verstorbenen in Erscheinung“, so die Autorin.
Sean hat mit seinen paranormalen Krimis aus der Buckligen Welt den Nerv seiner Leser getroffen. Und auch historische Ereignisse werden in seinen Romanen immer wieder gern eingeflochten. „Immer mit einem kleinen Seitenhieb auf das Landleben hier und mit ganz viel Humor“.
Ähnlichkeiten mit dem einen oder anderen Ort hier aus der Gegend rund um Seebenstein sind leicht möglich.
Autor Sean McFly
Ob die beiden auch jemals Interesse an einem offiziellen Verlag hätten? „Nein, wir lieben unsere Unabhängigkeit. Keiner redet uns drein und wenn ein Buch fertig ist, wird es einfach ein paar Tage darauf veröffentlicht“, so die beiden Schriftsteller. Und kaum ist ein Buch veröffentlicht, denken die beiden bereits über ihr nächstes nach.
