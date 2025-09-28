Paar aus Buckliger Welt lebt Schriftstellertraum

Früher teilten sie sich ein Büro in einem IT-Unternehmen, programmierten und testeten neue EDV-Programme und arbeiteten an Softwarelösungen für namhafte Firmen mit. Den für sie „langweiligen“ Bürosessel haben die beiden Schriftsteller aus der Buckligen Welt seit einigen Jahren ausgetauscht – nämlich gegen ein Wohnmobil. Darin wohnen und reisen sie – samt Hund und Katz‘. Und darin entstehen auch ihre besonders spannenden und fantasievollen Geschichten am laufenden Band.