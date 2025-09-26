Ukraine nimmt wieder Süden Russlands ins Visier

Kiew setzt seine systematischen Attacken auf die russische Ölindustrie fort und hat eine Raffinerie im Süden mit Drohnen angegriffen.
Die russischen Behörden der Region Krasnodar teilten mit, dass in der Raffinerie von Afipski ein kleiner Brand ausgebrochen sei. Teile einer Drohne seien in die Anlage gestürzt, hieß es offiziell.
Nach ukrainischen Angaben war die Raffinerie, die Benzin und Diesel herstellt, zuvor bereits am 28. August angegriffen worden. Durch die wiederholten Attacken auf Raffinerien, Pumpstationen und Verladeterminals hat Russland nach Expertenschätzungen etwa ein Viertel seiner Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. Dies sorgt in einigen Regionen dafür, dass Diesel und Benzin knapp sind.
Für die Ukraine, die seit dreieinhalb Jahren eine russische Invasion abwehrt, gelten Attacken auf die gegnerische Ölindustrie derzeit als die wirksamste Strategie.
Kommentare
