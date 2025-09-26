Lobau-Tunnel bewegt das weite Asphalt-Land

„Bedeutende Maßnahme für wirtschaftliche Entwicklung“

NÖ-Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker strahlt hingegen vor Freude: „Der Bau des Lobautunnels ist eine bedeutende Maßnahme für die wirtschaftliche Entwicklung. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Grundvoraussetzung für Wachstum, Beschäftigung und Lebensqualität. Mit der S1 schaffen wir eine moderne Verkehrsader, die Betriebe entlastet, Logistik vereinfacht und die Standortattraktivität erhöht.“ Außer sich vor Empörung und Zorn sind – wenig verwunderlich – die Grünen mit ihrer Chefin Helga Krismer: „Die SPÖ klebt – statt eine Bahnoffensive zu starten – am Asphalt und ist als fossile Partei völlig aus der Zeit gefallen.“