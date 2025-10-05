„Für diesen Transfer hätte ich Ungar sein müssen“

Der Schein trügt
„Stopplicht“-Kolumne
Eishockey-Crack Patrick Antal stürmte zehn Jahre für die Organisation der Vienna Capitals, jetzt steht der Wiener in Rumänien auf dem Eis. An welcher Karriere er nebenbei arbeitet und wieso sich ein vielversprechender Transfer doch noch zerschlug...
Mathematik, Englisch, Physik. Acht Stunden lang löste Patrick Antal bei seinem Ausflug nach Hamburg vor dem Computer komplexe Fragestellungen – den ersten von drei Schritten zum Piloten, bei dem knapp 90 Prozent aussortiert wurden, meisterte er souverän, der berufliche Höhenflug rückt näher: „Das war schon als Kind mein Traum, der Weg stimmt!“
