„Für diesen Transfer hätte ich Ungar sein müssen“

Mathematik, Englisch, Physik. Acht Stunden lang löste Patrick Antal bei seinem Ausflug nach Hamburg vor dem Computer komplexe Fragestellungen – den ersten von drei Schritten zum Piloten, bei dem knapp 90 Prozent aussortiert wurden, meisterte er souverän, der berufliche Höhenflug rückt näher: „Das war schon als Kind mein Traum, der Weg stimmt!“