Barfüßiger Schreihals randaliert in Wiener Hotel

Schlag ins Gesicht verpasst

Die Polizisten konnten den 35-Jährigen zwar stoppen, doch der setzte sich heftig zur Wehr: Er schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Der verletzte Beamte musste laut Polizeisprecher Markus Dittrich ins Spital gebracht und dort behandelt werden.