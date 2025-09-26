Vorteilswelt
Flucht auf Straße

Barfüßiger Schreihals randaliert in Wiener Hotel

Wien
26.09.2025 10:32
Barfuß hatte der 35-Jährige am Donnerstag randaliert und bei Gästen für Aufregung gesorgt ...
Barfuß hatte der 35-Jährige am Donnerstag randaliert und bei Gästen für Aufregung gesorgt (Symbolbild).(Bild: afjahiza - stock.adobe.com)

Blaulicht Donnerstagabend vor einem Hotel in Wien-Brigittenau. Dort sorgte ein 35-jähriger Türke für große Aufregung. Der Mann rannte barfuß und schreiend durch die Gänge, Gäste und Angestellte waren schockiert. Eine Hotelmitarbeiterin wählte schließlich den Notruf.

Als die Beamten der Polizeiinspektion Tannengasse eintrafen, stießen sie auf den offenbar völlig außer Kontrolle geratenen Randalierer. Doch anstatt sich beruhigen zu lassen, ergriff der Mann die Flucht – quer über eine stark befahrene Straße!

Schlag ins Gesicht verpasst
Die Polizisten konnten den 35-Jährigen zwar stoppen, doch der setzte sich heftig zur Wehr: Er schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Der verletzte Beamte musste laut Polizeisprecher Markus Dittrich ins Spital gebracht und dort behandelt werden.

Auch der tobende Hotel-Gast wurde schließlich von der Rettung in ein Spital eingeliefert.

