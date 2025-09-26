„Werde Westjordanland-Annexion nicht erlauben“

Vor Netanyahus Rede erinnerte die Präsidentin der UN-Generalversammlung, die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, an die Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen: „Annexion ist verboten, genauso wie im humanitären Völkerrecht es verboten ist, humanitäre Hilfe als Kriegswaffe einzusetzen.“ Auf die Frage, ob sie erwarte, dass der israelische Regierungschef – wie von vielen befürchtet – eine vollständige Annexion des Westjordanlandes verkünden werde, entgegnete Baerbock: „Dazu kann ich nichts sagen. Ich kann das nicht vorhersehen.“ Sie erwartet auf jeden Fall eine „sehr intensive Rede“.