Trump an Israel:

„Werde Westjordanland-Annexion nicht erlauben“

Außenpolitik
26.09.2025 07:34

Als Reaktion auf die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch mehrere wichtige westliche Länder wollen rechtsextreme Minister in Premier Benjamin Netanyahus Regierung nun das Westjordanland annektieren. Diesen Überlegungen erteilt aber US-Präsident Donald Trump eine klare Absage.

„Ich werde es Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren. Es reicht. Es ist Zeit, aufzuhören“, sagte der Republikaner am Donnerstag im Weißen Haus. Der israelische Regierungschef will Medienberichten zufolge erst nach seinem für Montag geplanten Treffen mit Trump eine abschließende Entscheidung treffen. „Die Antwort auf den jüngsten Versuch, uns einen Terrorstaat mitten in unserem Land aufzuzwingen, wird nach meiner Rückkehr aus den USA gegeben“, hieß es aus seinem Büro.

In New York wird bereits gegen Benjamin Netanyahu und den Gaza-Krieg protestiert. Während der ...
In New York wird bereits gegen Benjamin Netanyahu und den Gaza-Krieg protestiert. Während der UN-Rede des israelischen Premiers werden auch Protestaktionen seitens der Delegierten erwartet.(Bild: AFP/ALEXI J. ROSENFELD)
Israelische Sicherheitskräfte im besetzten Westjordanland
Israelische Sicherheitskräfte im besetzten Westjordanland(Bild: AFP/ZAIN JAAFAR)

Proteste bei Netanyahus UN-Rede erwartet
Viele erwarten von Netanyahu dennoch bereits bei seiner Rede im UN-Plenum am heutigen Freitag eine harte Reaktion auf die jüngste Welle von Anerkennungen Palästinas. Diplomaten zufolge wird zudem damit gerechnet, dass zahlreiche Vertreter von Ländern den Raum aus Protest wegen der israelischen Kriegsführung in Gaza verlassen werden.

Lesen Sie auch:
Japans Premier Shigeru Ishiba
Palästinenserstaat
Auch Japan sieht sich zur Anerkennung „gezwungen“
24.09.2025
Anerkennung Palästinas
Israels Finanzminister droht mehreren Ländern
14.08.2025
Internationale Kritik
Westjordanland: Israels Parlament für Annexion
24.07.2025

Vor Netanyahus Rede erinnerte die Präsidentin der UN-Generalversammlung, die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, an die Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen: „Annexion ist verboten, genauso wie im humanitären Völkerrecht es verboten ist, humanitäre Hilfe als Kriegswaffe einzusetzen.“ Auf die Frage, ob sie erwarte, dass der israelische Regierungschef – wie von vielen befürchtet – eine vollständige Annexion des Westjordanlandes verkünden werde, entgegnete Baerbock: „Dazu kann ich nichts sagen. Ich kann das nicht vorhersehen.“ Sie erwartet auf jeden Fall eine „sehr intensive Rede“.

Porträt von krone.at
krone.at
Folgen Sie uns auf