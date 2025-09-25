Die pferdigen Stars sind bereits in Schönbrunn

Über 1400 Tonnen Sand, unzählige Turnierboxen, Zelte, Container sowie Tonnen an Heu und Sägespänen wurden unter anderem in den letzten Tagen rund um das Schloss Schönbrunn gebracht. Entstanden ist ein Turnierplatz mit absolut imperialem Ambiente, ihr Warm-up absolvieren Pferde und Reiter mit Blick auf die Gloriette an der Hinterseite des Schlosses.