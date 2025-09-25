Vorteilswelt
Turnier vor Schloss

Die pferdigen Stars sind bereits in Schönbrunn

Wien
25.09.2025 16:28

Die Reitplätze sind bereit, die Boxen bereits mit den pferdigen Stars gefüllt – vor dem Schloss Schönbrunn wird in den nächsten Tagen Springsport auf höchstem Niveau geritten. Die „Krone“ dürfte einen Blick hinter die Kulissen der Longines Global Champions Tour werfen.

Über 1400 Tonnen Sand, unzählige Turnierboxen, Zelte, Container sowie Tonnen an Heu und Sägespänen wurden unter anderem in den letzten Tagen rund um das Schloss Schönbrunn gebracht. Entstanden ist ein Turnierplatz mit absolut imperialem Ambiente, ihr Warm-up absolvieren Pferde und Reiter mit Blick auf die Gloriette an der Hinterseite des Schlosses.

Untertags wird seitlich um das Schloss geritten, um den zahlreichen Besuchern weiterhin die Besichtigung des einstigen Wohnsitzes von Österreichs Kaiserfamilien zu ermöglichen. Abends wird dann durch die Torbogen und das Schloss selbst auf den Austragungsplatz geritten.

Bei der „Horse Inspection“ müssen alle teilnehmenden Pferde eine Überprüfung durch ein ...
Bei der „Horse Inspection" müssen alle teilnehmenden Pferde eine Überprüfung durch ein Tierärzte-Team absolvieren. Nur wer „fit to compete" ist, darf an den Start gehen.
Bei der Longines Kids Challenge können die Kleinsten ihr Springvermögen unter Beweis stellen.
Bei der Longines Kids Challenge können die Kleinsten ihr Springvermögen unter Beweis stellen.
Vor dem Schloss Schönbrunn wird bereits geritten.
Vor dem Schloss Schönbrunn wird bereits geritten.

Apropos Kaiser-Familie: Die hätten sicherlich ihre Freude an dem Spektakel, waren doch viele Habsburger – allen voran Kaiserin Sisi – begeisterte Reiterinnen und Reiter. Und wenn nicht geritten wurde, dann wurde mit der Kutsche gefahren, die natürlich nur von edelsten Rössern gezogen wurde.

Ab Freitag machen dann die Top-Stars des Springsports vor dem Schloss Schönbrunn ihre Aufwartung. Neben Österreichs aktuellem Top-Reiter Max Kühner sind auch Olympiasieger Christian Kukuk (Deutschland) und der britische Vize-Europameister Scott Brash in Wien am Start.

Bereits um 8 Uhr früh wird das Areal für alle, die ein Ticket ergattern konnten, geöffnet. Neben den spektakulären Springprüfungen stehen auch einige Verkaufsstände, Gastronomie sowie ein Mini-Parcours für Kinder bereit. 

