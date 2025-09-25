Die pferdigen Stars sind bereits in Schönbrunn

Die Reitplätze sind bereit, die Boxen bereits mit den pferdigen Stars gefüllt – vor dem Schloss Schönbrunn wird in den nächsten Tagen Springsport auf höchstem Niveau geritten. Die „Krone“ dürfte einen Blick hinter die Kulissen der Longines Global Champions Tour werfen.
Über 1400 Tonnen Sand, unzählige Turnierboxen, Zelte, Container sowie Tonnen an Heu und Sägespänen wurden unter anderem in den letzten Tagen rund um das Schloss Schönbrunn gebracht. Entstanden ist ein Turnierplatz mit absolut imperialem Ambiente, ihr Warm-up absolvieren Pferde und Reiter mit Blick auf die Gloriette an der Hinterseite des Schlosses.
Untertags wird seitlich um das Schloss geritten, um den zahlreichen Besuchern weiterhin die Besichtigung des einstigen Wohnsitzes von Österreichs Kaiserfamilien zu ermöglichen. Abends wird dann durch die Torbogen und das Schloss selbst auf den Austragungsplatz geritten.
Apropos Kaiser-Familie: Die hätten sicherlich ihre Freude an dem Spektakel, waren doch viele Habsburger – allen voran Kaiserin Sisi – begeisterte Reiterinnen und Reiter. Und wenn nicht geritten wurde, dann wurde mit der Kutsche gefahren, die natürlich nur von edelsten Rössern gezogen wurde.
Ab Freitag machen dann die Top-Stars des Springsports vor dem Schloss Schönbrunn ihre Aufwartung. Neben Österreichs aktuellem Top-Reiter Max Kühner sind auch Olympiasieger Christian Kukuk (Deutschland) und der britische Vize-Europameister Scott Brash in Wien am Start.
Bereits um 8 Uhr früh wird das Areal für alle, die ein Ticket ergattern konnten, geöffnet. Neben den spektakulären Springprüfungen stehen auch einige Verkaufsstände, Gastronomie sowie ein Mini-Parcours für Kinder bereit.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.