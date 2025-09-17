Top-Stars galoppieren vor Schloss Schönbrunn auf

Österreichs Springreiter mit Spitzenpferden dabei

Und last, aber keinesfalls least: Auch aus Österreich haben sich die aktuellen Spitzenreiter in die Nennliste für das CSI5*-Turnier eingetragen. Max Kühner, der auf Platz sechs des Longines Global Champions Rankings liegt, reitet seine Top-Pferde „Elektric Blue P“ und „EIC Cooley Jump The Q“. Katharina Rhomberg, zuletzt siegreich in Riesenbeck, bringt „Cuma“ und „Colestus Cambridge“ mit. Der Kärntner Gerfried Puck, der zuletzt Schlagzeilen machte, weil er einen Nationenwechsel nach Ungarn beantragte, geht mit seinem Championatspferd „Equitron Naxcel V“ an den Start.