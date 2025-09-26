Extrem seltener Hummer in Supermarkt entdeckt

Wahrscheinlichkeit von 1 zu 30 Millionen

John di Leonardo, Direktor von Humane Long Island, brachte den „Jean-Clawd Van Dam“ getauften Lobster schließlich auf einem Boot zurück in den Ozean. In einem auf Facebook veröffentlichten Video erklärte er: „Die Wahrscheinlichkeit, einen orangefarbenen Hummer zu finden, liegt bei 1 zu 30 Millionen. Noch seltener ist es jedoch, dass einer von ihnen wieder ins Meer zurückgebracht wird.“