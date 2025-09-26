Entkommt dem Kochtopf
Extrem seltener Hummer in Supermarkt entdeckt
Ein Zufall, so selten wie ein Sechser im Lotto: In einem Supermarkt im US-Bundesstaat New York wurde ein orangefarbener Hummer entdeckt – ein Tier, das laut „National Geographic“ nur einmal unter 30 Millionen vorkommt. Statt im Kochtopf zu landen, wurde das außergewöhnliche Meerestier gerettet und ins Meer zurückgebracht.
Wie die Tierschutzorganisation Humane Long Island mitteilte, bemerkte ein aufmerksamer Kunde das seltene Tier in einem Verkaufsregal in Rochester und alarmierte die NGO. Nach Gesprächen mit dem Supermarkt erhielt die Organisation die Einwilligung, den Hummer freizulassen.
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 30 Millionen
John di Leonardo, Direktor von Humane Long Island, brachte den „Jean-Clawd Van Dam“ getauften Lobster schließlich auf einem Boot zurück in den Ozean. In einem auf Facebook veröffentlichten Video erklärte er: „Die Wahrscheinlichkeit, einen orangefarbenen Hummer zu finden, liegt bei 1 zu 30 Millionen. Noch seltener ist es jedoch, dass einer von ihnen wieder ins Meer zurückgebracht wird.“
Nach Angaben der NGO werden in den USA jedes Jahr rund 100 Millionen Hummer gefangen und getötet – darunter auch extrem seltene Farbvarianten wie orange, gelb oder blau. Oft würden diese Tiere gekocht oder als Kuriositäten in engen Aquarien gehalten.
Empfinden Schmerz und leiden
Di Leonardo betonte: „Hummer sind sensible, intelligente Tiere, die jedes Jahr bis zu 100 Meilen oder mehr zurücklegen können. Wie alle Wassertiere empfinden Hummer Schmerz und leiden, wenn sie aus ihrer Meeresheimat geholt werden.“
Der orangefarbene „Jean-Clawd Van Dam“ hat sein Schicksal jedenfalls gewendet – und sich, wie seine Retter schreiben, „die Freiheit erkämpft“.
