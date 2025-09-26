Schwere Körperverletzung: Kennen Sie diesen Mann?

Kennen Sie diesen Mann? Er steht im Verdacht, in der Nacht auf 5. Juli im Stadtgebiet von Weiz einen 35-Jährigen attackiert und schwer verletzt zu haben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu seiner Identität.
In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli hielt sich ein 35-Jähriger in einem Lokal im Stadtgebiet von Weiz auf. Nachdem er aus unbekannten Gründen von mehreren Personen belästigt und beschimpft worden war, verließ er das Lokal. In der Folge wurde er vom unbekannten Tatverdächtigen sowie seinen Begleitern verfolgt.
Nachdem er den Personen vorerst entkommen war, traf er in der Birkfelder Straße wieder auf den Tatverdächtigen (junger Mann, etwa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt). Dieser dürfte ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, sodass er bewusstlos zu Boden ging. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, verständigte er die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Weiz eingeliefert.
Im Lokal wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen. Nachdem die Ermittlungen der Polizei bisher erfolglos waren, ging sie nun mit den Bildern aus dieser Kamera an die Öffentlichkeit. Kennen Sie diesen Mann? Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Weiz (Tel. 059 133/6260 oder per Mail an PI-ST-Weiz@polizei.gv.at) erbeten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.