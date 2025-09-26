Schwere Körperverletzung: Kennen Sie diesen Mann?

Nachdem er den Personen vorerst entkommen war, traf er in der Birkfelder Straße wieder auf den Tatverdächtigen (junger Mann, etwa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt). Dieser dürfte ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, sodass er bewusstlos zu Boden ging. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, verständigte er die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Weiz eingeliefert.