Vorfall in Weiz

Schwere Körperverletzung: Kennen Sie diesen Mann?

Steiermark
26.09.2025 15:14
Die Überwachungskamera eines Lokals in Weiz nahm diese Bilder des Tatverdächtigen auf
Die Überwachungskamera eines Lokals in Weiz nahm diese Bilder des Tatverdächtigen auf(Bild: Krone KREATIV/LPD Steiermark)

Kennen Sie diesen Mann? Er steht im Verdacht, in der Nacht auf 5. Juli im Stadtgebiet von Weiz einen 35-Jährigen attackiert und schwer verletzt zu haben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu seiner Identität.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli hielt sich ein 35-Jähriger in einem Lokal im Stadtgebiet von Weiz auf. Nachdem er aus unbekannten Gründen von mehreren Personen belästigt und beschimpft worden war, verließ er das Lokal. In der Folge wurde er vom unbekannten Tatverdächtigen sowie seinen Begleitern verfolgt.

Nachdem er den Personen vorerst entkommen war, traf er in der Birkfelder Straße wieder auf den Tatverdächtigen (junger Mann, etwa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt). Dieser dürfte ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, sodass er bewusstlos zu Boden ging. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, verständigte er die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Weiz eingeliefert.

Im Lokal wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen. Nachdem die Ermittlungen der Polizei bisher erfolglos waren, ging sie nun mit den Bildern aus dieser Kamera an die Öffentlichkeit. Kennen Sie diesen Mann? Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Weiz (Tel. 059 133/6260 oder per Mail an PI-ST-Weiz@polizei.gv.at) erbeten.

