Russische Wirtschaft gerät in die Zwickmühle

Wie viel kostet Russland der Krieg?

Die genauen Kosten sind schwer zu beziffern: Aber allein die Haushaltsausgaben für die Posten Verteidigung und Innere Sicherheit belaufen sich heuer auf 135 Mrd. Euro – etwa 40 Prozent der Gesamtausgaben. Nicht eingerechnet sind hier die vor allem langfristigen Kosten der Sanktionen, die sich wegen der Einfuhrbeschränkungen in technologischem Rückstand ausdrücken, und die Kriegsschäden. Denn auch die grenznahen russischen Gebiete und weiter im Hinterland vor allem die Ölindustrie leiden schwer unter den Angriffen, mit denen die Ukraine ihren Abwehrkampf führt.