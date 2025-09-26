Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es kriselt überall

Russische Wirtschaft gerät in die Zwickmühle

Wirtschaft
26.09.2025 16:07
In vielen zivilen Bereichen gibt es schon offensichtliche Probleme.
In vielen zivilen Bereichen gibt es schon offensichtliche Probleme.(Bild: EPA/YURI KOCHETKOV)

Die Warnzeichen für die russische Wirtschaft werden größer. Selbst hochrangige Regierungsmitglieder warnen vor einem starken Rückgang der Wachstumszahlen. Nun muss das Kabinett das Volk auch mit einer Mehrwertsteuererhöhung zur Kasse bitten, um die enormen Kriegsausgaben zu decken.

0 Kommentare

Selbst der sonst dem Kreml vergleichsweise wohlgesonnene US-Präsident Donald Trump bezeichnete Russland zuletzt mit Blick auf dessen Wirtschaft als „Papiertiger“. Droht tatsächlich eine Krise?

In vielen zivilen Bereichen gibt es schon offensichtliche Probleme. „Eine schwierige Situation in einzelnen Sektoren“, erklärte Zentralbankchefin Elvira Nabiullina vor einer Woche dazu und führte als Beispiele die Ölförderindustrie sowie Kohle und Stahl an. Daneben klagen auch die Autoproduzenten über sinkende Absatzzahlen. Im Wohnungsbau herrscht seit dem Wegfall staatlich gestützter Hypothekenkredite schon länger Flaute. Und nun erhöht sich auch noch der Druck auf den Einzelhandel durch eine Steuererhöhung.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) senkte ihre Wachstumsprognose für Russland und erwartet für heuer nur noch eine um 1,3 Prozent höhere Wirtschaftsleistung. Zugleich liegt diese Erwartung immer noch über den Zahlen für Deutschland oder den Euro-Raum, die mit weniger als einem Prozent Wirtschaftswachstum rechnen müssen.

Für die Russen wird der Alltag immer teurer.
Für die Russen wird der Alltag immer teurer.(Bild: EPA/YURI KOCHETKOV)

Welche Steuern will die Regierung aus welchem Grund erhöhen?
Die Mehrwertsteuer soll zum Jahreswechsel von 20 auf 22 Prozent steigen. Mehr noch: Nun sollen auch kleinere Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als zehn Millionen Rubel (gut 100.000 Euro) diese Steuer zahlen – bisher lag die Grenze beim Sechsfachen.

Die Anhebung kommt einerseits unerwartet: 2024 hatte Kremlchef Wladimir Putin noch versprochen, die Steuern bis 2030 nicht anzutasten. Andererseits galt der Schritt seit Längerem als unausweichlich wegen des gewaltigen Haushaltsdefizits – allein bis August sind es 43 Mrd. Euro. Das Geld sei etwa für die Finanzierung von „Verteidigung und Sicherheit nötig“, schreibt das Finanzministerium. Mit anderen Worten für die weitere Kriegsführung.

Wie viel kostet Russland der Krieg?
Die genauen Kosten sind schwer zu beziffern: Aber allein die Haushaltsausgaben für die Posten Verteidigung und Innere Sicherheit belaufen sich heuer auf 135 Mrd. Euro – etwa 40 Prozent der Gesamtausgaben. Nicht eingerechnet sind hier die vor allem langfristigen Kosten der Sanktionen, die sich wegen der Einfuhrbeschränkungen in technologischem Rückstand ausdrücken, und die Kriegsschäden. Denn auch die grenznahen russischen Gebiete und weiter im Hinterland vor allem die Ölindustrie leiden schwer unter den Angriffen, mit denen die Ukraine ihren Abwehrkampf führt.

Ein Kriegsende würde den Sanktionsdruck lindern und zur Beendigung der Angriffe auf die eigene ...
Ein Kriegsende würde den Sanktionsdruck lindern und zur Beendigung der Angriffe auf die eigene Ölindustrie führen.(Bild: EPA/YURI KOCHETKOV)

Wie schwer wird die russische Ölindustrie in Mitleidenschaft gezogen?Russlands Ölindustrie leidet seit geraumer Zeit unter den Sanktionen. Moskau ist gezwungen, den Rohstoff mit Rabatt auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Vor allem Indien und China greifen hier noch zu. Inzwischen ist aber auch die Wirkung der ukrainischen Drohnenangriffe deutlich. Im europäischen Teil Russlands wurden Dutzende Raffinerien angegriffen, teils mussten sie monatelang den Betrieb einstellen.

Die Krise hat nun auch die russische Regierung zugegeben. Vizeregierungschef Alexander Nowak hat bis Jahresende das Exportverbot von Benzin und Diesel verlängert, weil es im Land selbst daran mangelt. Moskaus Statthalter auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim, Sergej Aksjonow, sah sich in einem Video dazu gezwungen, die Einwohner zu beruhigen. Die Lage werde sich in zwei Wochen entspannen, versprach er.

Was steht hinter der Papiertiger-Aussage Trumps?
Russland sei schwach und wirke nach dreieinhalb Jahren Krieg ohne echte Erfolge wie ein Papiertiger, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er zeigte sich nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sogar überzeugt, dass Kiew „mit Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen“. Wladimir Putin und Russland steckten in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, schrieb er.

Diese Wortwahl ist für Trump neu. Sollte sich die Rhetorik in neuen Sanktionen gegen Russlands Wirtschaft oder einer stärkeren militärischen Unterstützung für die Ukraine niederschlagen, wäre das für Russland tatsächlich ein schwerer Schlag. Gerade zusätzlicher Druck auf den Öl- und Gassektor würde Russlands Kriegskasse weiter zusetzen. Ob Trump aber tatsächlich handeln wird, gilt weiter als völlig ungewiss.

Lesen Sie auch:
Nach Kiews Angriffen
Tankstellen auf der Krim haben kein Benzin mehr
25.09.2025
Warnung an Putin
Wirtschaft in Russland trübt sich massiv ein
04.09.2025

Was passiert, wenn Russland den Krieg beendet?
Ein Kriegsende würde den Sanktionsdruck lindern und zur Beendigung der Angriffe auf die eigene Ölindustrie führen. Zugleich ist die Rüstungsindustrie angesichts der Probleme in den zivilen Sektoren diejenige Branche, die das Wirtschaftswachstum noch am Leben erhält. Der Sektor ist für acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich.

Eine Rückumstellung auf eine Friedenswirtschaft würde einen massiven Einbruch bedeuten. Zudem ist unklar, was mit den Rückkehrern von der Front passieren soll. Es droht ein Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.860 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
121.160 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.174 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1429 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1275 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Wirtschaft
Es kriselt überall
Russische Wirtschaft gerät in die Zwickmühle
Tiefflug hält an
AUA-Mutter Lufthansa will Tausende Jobs streichen
Krone Plus Logo
Branchen im Vergleich:
Das bezahlt die Energie- und Entsorgungswirtschaft
Krone Plus Logo
Schluss mit Knochenjob
Mit 50 in den Ruhestand – so viel Geld braucht man
Bürgermeister-Appell
Nahversorger droht das Aus: „Bitte kauft im Ort!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf