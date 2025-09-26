Aufsteirern backstage: Volkskultur mit VIP-Glamour

Rund 200.000 Besucher strömten nach Graz zum großen Aufsteirern – auch bei der TV-Aufzeichnung (Ausstrahlung: 4. Oktober, 20:15 Uhr, ORF 2) der Show trafen zahlreiche VIPs zusammen. Wir waren backstage mit dabei und haben erfahren, wie die Stimmung bei Stars wie Marianne Mendt war – und wie es gelingt, diese Atmosphäre auch ins TV zu bringen.