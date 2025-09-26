„Menschenjagd“: Lange Haft für Linksextremistin

Die Studentin wurde vor dem Oberlandesgericht (OLG) München u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Damit blieb das OLG deutlich hinter der Forderung der Bundesanwaltschaft. Diese hatte auf neun Jahre Haft wegen versuchten Mordes plädiert. Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt.

„Tag der Ehre“

Hanna S. stand seit Februar dieses Jahres in München wegen Angriffen in Budapest vor Gericht. In der ungarischen Hauptstadt kamen im Februar 2023 – zum sogenannten „Tag der Ehre“ – Rechtsextremisten aus ganz Europa zusammen, um des Ausbruchsversuchs der deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS und ihrer ungarischen Kollaborateure aus der von der Roten Armee belagerten Stadt zu gedenken.