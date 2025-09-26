Braunbär „Mark“ musste eingeschläfert werden

Schmerzen und mit 27 Jahren keine Lebenslust mehr

In der letzten Zeit verließ der introvertierte Bär kaum noch seine Höhle, sein Futter blieb meist unberührt. Er zeigte Anzeichen von Schmerzen und keinerlei Lebenslust mehr. Trotz angepasster Medikation verbesserte sich sein Gesundheitszustand nicht. Nach reiflicher Überlegung wurde daher, gemeinsam mit internen und externen Experten, der Entschluss gefasst, „Mark“ von seinem Leiden zu erlösen. Er wurde trotz seines schweren Lebens stolze 27 Jahre alt.