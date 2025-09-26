Bayern-Juwel soll Rodri bei ManCity ersetzen

Wie das englische Portal „Sportsboom“ schreibt, sei der Guardiola ein großer Fan des 21-Jährigen und würde ihn gerne im Trikot der „Skyblues“ sehen. Dass der FC Bayern den gebürtigen Münchner so einfach ziehen lässt, ist jedoch – zumindest nach jetztigem Stand – unwahrscheinlich. Trotz seines jungen Alters ist der defensive Mittelfeldspeiler eine wichtige Stütze im Kader von Vincent Kompany, zudem durfte Pavlovic bereits fünf Länderspiel-Einsätze verzeichnen.