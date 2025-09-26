Bayern-Juwel soll Rodri bei ManCity ersetzen

Muss Rodri für einen jungen Bayern-Spieler Platz machen? Zwar zählt der Ballon-d‘Or-Sieger von 2024 nach wie vor zu den wichtigsten Stützen unter Pep Guardiola, mit Blick Rcihtung Zukunft soll sich der Trainer von Manchester City jedoch nach einem Ersatz umsehen. Ganz hoch im Kurs: Aleksandar Pavlovic.
Wie das englische Portal „Sportsboom“ schreibt, sei der Guardiola ein großer Fan des 21-Jährigen und würde ihn gerne im Trikot der „Skyblues“ sehen. Dass der FC Bayern den gebürtigen Münchner so einfach ziehen lässt, ist jedoch – zumindest nach jetztigem Stand – unwahrscheinlich. Trotz seines jungen Alters ist der defensive Mittelfeldspeiler eine wichtige Stütze im Kader von Vincent Kompany, zudem durfte Pavlovic bereits fünf Länderspiel-Einsätze verzeichnen.
Bei einem Vertrag bis 2029 und einem geschätzten Marktwert von 55 Millionen Euro werden die „Cityzens“ wohl ein ordentliches Sümmchen nach München überweisen müssen, um ihren Rodri-Ersatz nach Manchester zu holen.
Kommentare
