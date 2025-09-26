Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guardiola ist Fan

Bayern-Juwel soll Rodri bei ManCity ersetzen

Premier League
26.09.2025 15:25
Noch hat Rodri am Sechser das Sagen.
Noch hat Rodri am Sechser das Sagen.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Muss Rodri für einen jungen Bayern-Spieler Platz machen? Zwar zählt der Ballon-d‘Or-Sieger von 2024 nach wie vor zu den wichtigsten Stützen unter Pep Guardiola, mit Blick Rcihtung Zukunft soll sich der Trainer von Manchester City jedoch nach einem Ersatz umsehen. Ganz hoch im Kurs: Aleksandar Pavlovic.

0 Kommentare

Wie das englische Portal „Sportsboom“ schreibt, sei der Guardiola ein großer Fan des 21-Jährigen und würde ihn gerne im Trikot der „Skyblues“ sehen. Dass der FC Bayern den gebürtigen Münchner so einfach ziehen lässt, ist jedoch – zumindest nach jetztigem Stand – unwahrscheinlich. Trotz seines jungen Alters ist der defensive Mittelfeldspeiler eine wichtige Stütze im Kader von Vincent Kompany, zudem durfte Pavlovic bereits fünf Länderspiel-Einsätze verzeichnen. 

Heiß begehrt: Bayerns Aleksandar Pavlovic
Heiß begehrt: Bayerns Aleksandar Pavlovic(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Bei einem Vertrag bis 2029 und einem geschätzten Marktwert von 55 Millionen Euro werden die „Cityzens“ wohl ein ordentliches Sümmchen nach München überweisen müssen, um ihren Rodri-Ersatz nach Manchester zu holen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Josep Guardiola
Manchester CityFC Bayern München
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.860 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
121.160 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.174 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1429 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1275 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Premier League
Guardiola ist Fan
Bayern-Juwel soll Rodri bei ManCity ersetzen
Tradition hat ein Ende
FC Bayern sagt Servus zum Wiesn-Heimspiel
Deutsche Bundesliga
Bayern München gegen Bremen ab 20.30 Uhr LIVE
Wechselt Superstar?
Brisante Kane-Klausel: Das sagen die Bayern-Bosse!
Nach Leihe
55-Millionen-Mann will nicht zurück zu den Bayern

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf