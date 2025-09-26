„Jetzt weiß ich‘s doch: Eine super Partie von mir“

„Jetzt weiß ich‘s doch wieder“, schmunzelt Rapid-Trainer Peter Stöger: „Ich habe eine super Partie gespielt.“ Die Rede bei der Derby-Abschluss-Pressekonferenz von seinem ersten Derby als Rapid-Spieler (an das er sich zunächst nicht zu erinnern vermochte). Seine Einschätzungen zum Duell gegen die Austria am Sonntag in Hütteldorf sehen und hören Sie hier im Video (oben).