Delegationen verlassen Saal vor Netanyahus Rede

Zwischenrufe

Länder wie Großbritannien und Kanada hatten im Vorfeld Palästina als Staat anerkannt, um den Druck auf Israel zu erhöhen. Netanyahu sieht in der Anerkennung eine Belohnung der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Das sei „purer Wahnsinn“, sagte er und erhielt vereinzelt demonstrativen Applaus, vor allem aus Israels Delegation. Während seiner ersten Worte gab es bereits Zwischenrufe. Israel werde nicht zulassen, dass westliche Staaten ihm einen „Terrorstaat“ aufzwängen, sagte Netanyahu.



Die Delegierten verließen den Saal vor Netanyahus Rede: