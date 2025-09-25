Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Lobautunnel? Nein danke!

Kolumnen
25.09.2025 14:29
(Bild: Greenpeace)
0 Kommentare

Wien, die Stadt der endlosen Baustellenpläne – und wieder einmal soll ein Projekt Milliarden in den Sand setzen: der Lobautunnel. Ein fossiles Betonmonster mitten durch einen ökologisch so sensiblen Nationalpark, das angeblich den Verkehr lösen soll. Wirklich? Fakt ist: Der Tunnel wird den Verkehr nicht verringern, sondern erhöhen. Er zerstört Natur, verschärft die Klimakrise und verbrennt Steuergeld in einem Tempo, das selbst das inflationärste Baustellenbudget alt aussehen lässt.

Verkehrsminister Hanke muss noch einmal umdenken! Er hat ja in seiner Amtszeit schon einiges zum ökologisch Positivem bewegt! Und ich traue es ihm zu, über den städtisch-sozialistischen Schatten zu springen. Denn diese Betonpolitik ist realitätsfremd, rückwärtsgewandt und zukunftsfeindlich. Gerade in Zeiten der schwelenden Klimakrise!

Lesen Sie auch:
SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke bringt den Lobautunnel erwartungsgemäß wieder auf „Schiene“.
Ewiges Hin und Her
Polit-Hammer: Grünes Licht für Bau von Lobautunnel
25.09.2025

Es braucht keinen weiteren Asphalt-gigantischen Highway in die Klimakatastrophe, sondern kluge, nachhaltige und mutige Lösungen. Gebot der Stunde: Öffentliche Verkehrsmittel ausbauen, Radwege schaffen, Parkraum intelligent steuern – das sind Maßnahmen, die wirklich helfen würden! Weniger Beton, mehr Natur, weniger Lärm, weniger Verkehr, mehr Lebensqualität.

Und hier mein flammender Appell: Bevor erneut Milliarden vergraben werden, sollten alle Alternativen geprüft werden. Wirklich alle. Jede Variante, jede Idee, die das Klima schützt, die Wienerinnen und Wiener entlastet und die Natur bewahrt, muss auf den grünen Tisch. Es ist höchste Zeit, dass die gesamte Regierung Verantwortung übernehmen wird – für Menschen, Umwelt und Zukunft. Auch bei anderen anstehenden Straßenprojekten in ganz Österreich, wo die Walzen und Motorsägen bereitstehen, um Lebensräume für Mensch, Tier und andere Geschöpfe der Natur zu zerstören ...

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
268.149 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
204.240 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.265 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1713 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1436 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Lobautunnel? Nein danke!
„Krone“-Kommentar
Trump, die UNO und die „Ösis“
„Krone“-Kommentar
An Vizekanzler Babler: „Wenn das Rückgrat fehlt“
„Krone“-Kommentar
ORF-Rasiermesser verschont nur Kasperl und Pezi
„Krone“-Kolumne
Das Recht, einvernehmlich uneinig zu sein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf