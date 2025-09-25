Lobautunnel? Nein danke!

Und hier mein flammender Appell: Bevor erneut Milliarden vergraben werden, sollten alle Alternativen geprüft werden. Wirklich alle. Jede Variante, jede Idee, die das Klima schützt, die Wienerinnen und Wiener entlastet und die Natur bewahrt, muss auf den grünen Tisch. Es ist höchste Zeit, dass die gesamte Regierung Verantwortung übernehmen wird – für Menschen, Umwelt und Zukunft. Auch bei anderen anstehenden Straßenprojekten in ganz Österreich, wo die Walzen und Motorsägen bereitstehen, um Lebensräume für Mensch, Tier und andere Geschöpfe der Natur zu zerstören ...