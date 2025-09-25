Lobautunnel? Nein danke!

Wien, die Stadt der endlosen Baustellenpläne – und wieder einmal soll ein Projekt Milliarden in den Sand setzen: der Lobautunnel. Ein fossiles Betonmonster mitten durch einen ökologisch so sensiblen Nationalpark, das angeblich den Verkehr lösen soll. Wirklich? Fakt ist: Der Tunnel wird den Verkehr nicht verringern, sondern erhöhen. Er zerstört Natur, verschärft die Klimakrise und verbrennt Steuergeld in einem Tempo, das selbst das inflationärste Baustellenbudget alt aussehen lässt.
Verkehrsminister Hanke muss noch einmal umdenken! Er hat ja in seiner Amtszeit schon einiges zum ökologisch Positivem bewegt! Und ich traue es ihm zu, über den städtisch-sozialistischen Schatten zu springen. Denn diese Betonpolitik ist realitätsfremd, rückwärtsgewandt und zukunftsfeindlich. Gerade in Zeiten der schwelenden Klimakrise!
Es braucht keinen weiteren Asphalt-gigantischen Highway in die Klimakatastrophe, sondern kluge, nachhaltige und mutige Lösungen. Gebot der Stunde: Öffentliche Verkehrsmittel ausbauen, Radwege schaffen, Parkraum intelligent steuern – das sind Maßnahmen, die wirklich helfen würden! Weniger Beton, mehr Natur, weniger Lärm, weniger Verkehr, mehr Lebensqualität.
Und hier mein flammender Appell: Bevor erneut Milliarden vergraben werden, sollten alle Alternativen geprüft werden. Wirklich alle. Jede Variante, jede Idee, die das Klima schützt, die Wienerinnen und Wiener entlastet und die Natur bewahrt, muss auf den grünen Tisch. Es ist höchste Zeit, dass die gesamte Regierung Verantwortung übernehmen wird – für Menschen, Umwelt und Zukunft. Auch bei anderen anstehenden Straßenprojekten in ganz Österreich, wo die Walzen und Motorsägen bereitstehen, um Lebensräume für Mensch, Tier und andere Geschöpfe der Natur zu zerstören ...
Kommentare
