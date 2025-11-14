Klimagipfel: Auf 25 Delegierte kommt ein Lobbyist

Laut den Organisationen müssten auch alle Teilnehmenden verpflichtet werden, ihre Finanzquellen und potenzielle Interessenskonflikte offenzulegen, um Transparenz zu schaffen. „Seit 30 Jahren bieten Klimagipfel den Ölkonzernen eine ideale Bühne, um ihr Image aufzupolieren, Geschäfte zu machen und neue Wege zu finden, um ungestraft ihre Umweltverbrechen zu begehen“, kritisierte Ivonne Yanez von Accion Ecologia aus Ecuador. Auf der Klimakonferenz in Dubai 2023 hatten sich alle 200 Staaten auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen geeinigt, dennoch gibt es heute in vielen davon Ausbaupläne.