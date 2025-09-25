„Mit Technik zu leben, ist beruhigendes Gefühl“

Lautsprecher erkennen im betreuten Wohnen in Thalgau Stürze und lösen dann selbstständig Alarm aus. Der 80-jährigen Ulla Pfister und ihren Töchtern gibt das eine zusätzliche Sicherheit, denn: Im Falle des Falles sendet das System Benachrichtigungen an eine Handy-App.
Wie wohnt es sich mit Künstlicher Intelligenz im höheren Alter? „Es ist ein beruhigendes Gefühl“, erzählt Ulla Pfister. Die 80-Jährige ist eine von jenen Bewohnern im betreuten Wohnen der Caritas in Thalgau, die in ihren eigenen vier Wänden ein digitales Assistenzsystem verbaut haben – erstmals in Österreich. Beim „Livy Care“ erkennen Lautsprecher an der Decke Stürze automatisch.
„Dabei habe ich mit moderner Technik und dem Internet nie etwas zu tun gehabt“, sagt die Seniorin, die dennoch keine Berührungsängste hat: „Ich vertraue einfach darauf, auch wenn ich nicht alles verstehe.“
Das beruhigende Gefühl mit dem System hätten auch ihre Töchter, die im Notfall direkt per Handy-App verständigt werden und die Rettungskette in Gang setzen können. Neben den „intelligenten“ Lautsprechern, die auch Infrarot-Sensoren haben, sind zwei Notfall-Drücker Teil des Systems. Errichtet wurden 27 damit ausgestattete Wohnungen von der Heimat Österreich.
Für Thalgau hat sich die 80-Jährige allerdings nicht wegen der Sicherheitstechnik entschieden. Zwei ihrer drei Töchter wohnen im Flachgau und besuchen sie jetzt öfter. Zudem wollte sie nach 60 Jahren in Lend wieder in flachere Gefilde ziehen. Dass es jetzt bei der Oma jetzt sogar Internet gibt, kommt auch beim Enkel super an: „Er freut sich, dass er bei mir jetzt Fernsehen kann.“
Kommentare
