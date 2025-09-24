Grödig erhielt Auszeichnung bei Fußverkehrsgipfel
Sicheres Spazieren:
Mit gleich mehreren Maßnahmen hat Grödig den Verkehr für Fußgänger sicherer gemacht – und damit einen Preis geholt. Als eine von nur elf Gemeinden in ganz Österreich holten sich die Flachgauer in Graz die Auszeichnung für den Klimaschutz ab.
Neue Fußwege, die sicherer, durchgängiger und kürzer sind haben Grödig beim ersten Fußverkehrsgipfel in den Fokus gerückt. Zudem wurden in der Flachgauer Gemeinde auch Gehsteige verbreitert, eine Bushaltestelle im Schulbereich aufgewertet und Querungshilfen überarbeitet.
Dabei gab es nun die Auszeichnung beim österreichischen Fußverkehrsgipfel in Graz. Diese Veranstaltung gehört zu „Österreich zu Fuß“, einer neuen Initiative des Bundes.
