Salzburger Schüler messen sich in Wissensduell

Salzburger Schüler werden Fernsehstars: Die vierten Klassen der VS Rif-Rehhof und VS Praxisvolksschule Salzburg treten bei der „Superklasse“ auf ORF KIDS gegeneinander im Wissensduell an.
„Die Superklasse“ macht diesmal Station in Salzburg. Diesmal treten die 4. Klasse der Volksschule Rif-Rehhof (Team Blau) gegen die 4. Klasse der Praxisvolksschule Salzburg (Team Gelb) an.
Dabei bilden jeweils fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameraden feuern gemeinsam mit den Lehrern im Hintergrund ihre Mitschüler an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein.
Die Schüler aus Salzburg müssen sich in den Spielen „Rolllaufband“, „Kluge Köpfe – Schnellraterunde“, „Maßarbeit“ und „Schnurgarten“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen.
„Die Superklasse“ ist am 27. September ab 8.35 Uhr im Livestream zu sehen.
