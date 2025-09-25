Salzburger Schüler messen sich in Wissensduell



Die Schüler aus Salzburg müssen sich in den Spielen „Rolllaufband“, „Kluge Köpfe – Schnellraterunde“, „Maßarbeit“ und „Schnurgarten“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen.