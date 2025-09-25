Rumänischer Serien-Einbrecher bettelt um Freiheit

Laienhaft gesagt: Würde man ihn jetzt schon frei lassen, wäre es keine Abschreckung für andere Kriminaltouristen. Das bewies der Kriminelle auch schon selbst: Vor seiner Salzburger Verurteilung kassierte er in Deutschland schon sechseinhalb Jahre Haft. Nach drei Jahren wurde er auf Bewährung frei gelassen, reiste nach Spanien, saß dort auch kurz im Häfn – und kam dann nach Österreich zum Einbrechen.