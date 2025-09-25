Umbau des ehemaligen AVA-Hofs beginnt im Oktober

Ab Oktober beginnen am Ferdinand-Hanusch-Platz in Salzburg Stadt die Umbauarbeiten des ehemaligen AVA-Hofs. Das Gebäude soll nach Fertigstellung unterschiedlich genutzt werden. So sind in dem Haus etwa Büroflächen, Einzelhandel und zwei Wohnungen vorgesehen.
Im ersten Schritt wird das Gebäude bis auf die Rohinstallationen zurückgebaut. Anschließend erfolgt der vollständige Rückbau des Dachs samt Dachstuhl. Darauf aufbauend wird ein neuer Stahl-Holz-Bau errichtet, bevor ab Mitte 2026 der Innenausbau startet.
Erste Teilflächen werden bereits Ende 2027 übergeben. Die Gesamtfertigstellung ist für 2028 vorgesehen.
Entstehen soll ein Nutzungsmix aus Handel, Hotel, Arbeiten, Wohnen und Konferenzflächen.
Mit der teilweisen Vermarktung der neuen Flächen wurde bereits gestartet. Fraglich ist jedoch, ob, wie seit einiger Zeit kolportiert, auch der Moderiese Peek und Cloppenburg tatsächlich in das neue Gebäude einziehen wird.
Kommentare
