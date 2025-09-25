ÖVP: Österreich setzt jetzt „europaweite Maßstäbe“

Amnesty International Österreich bedauert indes das Urteil des EGMR. Es gäbe zahlreiche Belege dafür, dass die Sicherheitslage in Syrien weiterhin sehr instabil sei und vor Ort schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Das zeige etwa der Fall eines Mannes, der im Juli 2025 von Österreich nach Syrien abgeschoben worden ist und in der Türkei verschwunden sein soll. Nach „Krone“-Informationen ist der Mann aber sehr wohl in Syrien angekommen.