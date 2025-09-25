17-Jährige ging mit Küchenmesser auf „Ex“ los

„Äußerst unkooperativ und aggressiv“

„Die leichten Schnittverletzungen des Mannes wurden von einem Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die 17-Jährige wurde zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Spital gebracht. Dort zeigte sie sich jedoch äußerst unkooperativ und aggressiv“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Ein Beamter sei durch ihre Tritte am Bein verletzt worden, habe seinen Dienst aber fortsetzen können, erklärte sie weiter.