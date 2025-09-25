17-Jährige ging mit Küchenmesser auf „Ex“ los

Blutige Auseinandersetzung in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Favoriten: Eine 17-Jährige ging im Zuge eines Streits mit einem Messer auf ihren elf Jahre älteren Ex-Freund los und fügte ihm mehrere Schnittverletzungen zu. Auch sie selbst musste in weiterer Folge ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort verhielt sie allerdings ebenfalls extrem aggressiv.
Gegen 1.30 Uhr kam es zum Polizeieinsatz im Bezirk Favoriten. Bei ihrer Einvernahme tischten beide der Polizei unterschiedliche Versionen des Vorfalls auf. Während der 28-jährige Algerier davon sprach, dass er plötzlich mit einem Küchenmesser von der 17-Jährigen angegriffen worden sei, wollte die junge Frau von den Vorwürfen nichts wissen.
Messer sichergestellt
Vielmehr beschuldigte sie ihren „Ex“, sie im Zuge des Streits geschlagen und gewürgt zu haben. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in weiterer Folge aufgefunden und sichergestellt, beide Ex-Partner vorläufig festgenommen.
„Äußerst unkooperativ und aggressiv“
„Die leichten Schnittverletzungen des Mannes wurden von einem Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die 17-Jährige wurde zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Spital gebracht. Dort zeigte sie sich jedoch äußerst unkooperativ und aggressiv“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Ein Beamter sei durch ihre Tritte am Bein verletzt worden, habe seinen Dienst aber fortsetzen können, erklärte sie weiter.
Auf beide kommt eine ganze Reihe an Anzeigen zu. Auch wurden über sie jeweils Betretungs- und Annäherungsverbote sowie vorläufige Waffenverbote ausgesprochen.
