Glücksbringer und Punsch noch bis Silvester

Seit 27. Dezember haben in der Stadt wieder die traditionellen Silvestermärkte geöffnet. Auch am 31. Dezember und darüber hinaus können Besucher dort noch Glücksbringer kaufen oder mit einem Punsch ins neue Jahr rutschen.
Direkt nach Weihnachten wurden viele Christkindlmärkte zu Silvestermärkten umfunktioniert. An mehreren Standorten in Wien werden über Neujahr hinweg Punsch und Köstlichkeiten angeboten.
Silvesterdorf Schloss Belvedere
Bis 31. Dezember laden 42 Marktstände vor der Kulisse des Schloss Belvedere zum Flanieren und Gustieren ein. Um 18 Uhr schließt der Markt dann aber seine Pforten.
Neujahrsmarkt in der Favoritenstraße
Länger geht‘s im 10. Bezirk. Dort hat der Neujahrsmarkt mit 19 Ständen bis Mitternacht geöffnet.
Weihnachtszauber Meidling
Bis 2 Uhr in der Früh steht der Silvestermarkt in Meidlung am 31. Dezember beziehungsweise 1. Jänner noch zur Verfügung. 10 Marktstände gibt es insgesamt.
Kultur- und Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn
Nach den Feiertagen verwandelte sich der beliebte Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn in sein Silvester-Pendant. Bis 6. Jänner täglich bis 19 Uhr können dort Handwerkskunst bestaunt und Unterhaltungsprogramm wie der Eislaufplatz genutzt werden.
Neujahrsmarkt am Franz-Jonas-Platz
Bis 22 Uhr zu Silvester können auch am Neujahrsmarkt in Floridsdorf noch Punsch und Leckereien genossen werden.
Wintermarkt am Riesenradplatz
Zusätzlich zu den Silvestermärkten kann im Prater das Jahr 2026 mit Musikprogramm, Heißgetränken und Schmankerln ab 12 Uhr begrüßt werden. Der Wintermarkt ist noch bis 6. Jänner geöffnet.
Wer noch Hufeisen, Schweinderl oder Rauchfangkehrer als Glücksbringer braucht, wird auf den 148 Neujahrsmarktständen in der Stadt fündig.
