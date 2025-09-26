Nach Umbau: Im Herbst droht Sturm ein Auf und Ab

„Oliver Christensen, der gebürtige Mann aus Fünen, schien zweimal großes Pech gehabt zu haben“, war gestern in der Zeitung „Herning Folkeblad“ zu lesen – Trainer Jürgen Säumel nahm seinen Schlussmann aber nach den beiden Fehlgriffen in Schutz: „Das erste Tor war absolut vermeidbar, und auch beim zweiten, das ebenfalls nach einer Standardsituation gefallen ist, hätte Oli das – ohne ihm einen Vorwurf zu machen – besser machen können. Aber er ist ein sehr, sehr guter Tormann, der uns in einigen Situationen vor Toren bewahrt hat.“