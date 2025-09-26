Wow! Dakota Johnson im sexy No-Bra-Look in Zürich

Wow! Dakota Johnson hat beim Zürich Film Festival mal erneut mit einem Spitzenkleid für Aufsehen gesorgt. Denn die Schauspielerin überließ mit diesem Look nur sehr wenig der Fantasie ...
Die Schauspielerin sorgte beim Zürich Film Festival am Donnerstag für ein regelrechtes Blitzlichtgewitter. Denn nur wenige Wochen, nachdem sie in einem transparenten Gucci-Spitzenkleid für Aufsehen gesorgt hatte, legte die 35-Jährige mit einem weiteren Hingucker-Look nach.
Viel Spitze, kein BH
Zum Eröffnungsabend erschien die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson in einem royalblauen Kleid mit Stehkragen, das vom Hals bis über die Hüfte aus einem zarten Spitzenstoff gefertigt war, und schließlich in einen ausladenden Tüllrock überging.
Besonderer Blickfang: Unter dem transparenten Stoff trug Johnson keinen BH! Tiefe Einblicke waren also garantiert.
Johnson wurde ausgezeichnet
Das Styling zum Wow-Dress hielt Johnson hingegen eher schlicht. So trug sie ausschließlich zwei Statement-Ringe und funkelnde Ohrringe, die die Farbe des Kleides wieder aufnahmen, als Accessoires. Ihre dunkle Mähne fiel ihr in sanften Wellen über den Rücken.
Johnson wurde später mit dem Golden Eye Award für ihren beruflichen Erfolg ausgezeichnet. Eine besondere Ehre für die 35-Jährige.
„Muss mich darin wohlfühlen“
„Mode war für mich eigentlich immer eine persönliche Sache“, verriet Johnson der „Vogue“ während der Filmfestspiele in Cannes im Frühjahr. Schon als Kind habe sie „einige ausgefallene Looks“ zusammengestellt und die Roben ihrer Mutter Melanie Griffith anprobiert.
Aber wenn es um die Auswahl ihrer Red-Carpet-Looks geht, hat die Hollywood-Schönheit eine einfache Voraussetzung: „Ich schätze, der Grund, warum ich ein Kleid für einen Teppich auswähle, ist, dass ich mich darin wohlfühlen muss.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.