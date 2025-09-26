Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiefe Einblicke

Wow! Dakota Johnson im sexy No-Bra-Look in Zürich

Star-Style
26.09.2025 08:05
Dakota Johnson sorgte beim Zürich Film Festival für einen wahren Wow-Moment!
Dakota Johnson sorgte beim Zürich Film Festival für einen wahren Wow-Moment!(Bild: ©Andreas Rentz (Getty)_for ZFF)

Wow! Dakota Johnson hat beim Zürich Film Festival mal erneut mit einem Spitzenkleid für Aufsehen gesorgt. Denn die Schauspielerin überließ mit diesem Look nur sehr wenig der Fantasie ...

0 Kommentare

Die Schauspielerin sorgte beim Zürich Film Festival am Donnerstag für ein regelrechtes Blitzlichtgewitter. Denn nur wenige Wochen, nachdem sie in einem transparenten Gucci-Spitzenkleid für Aufsehen gesorgt hatte, legte die 35-Jährige mit einem weiteren Hingucker-Look nach.

Viel Spitze, kein BH
Zum Eröffnungsabend erschien die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson in einem royalblauen Kleid mit Stehkragen, das vom Hals bis über die Hüfte aus einem zarten Spitzenstoff gefertigt war, und schließlich in einen ausladenden Tüllrock überging. 

Die royalblaue Robe von Johnson war nicht nur traumhaft schön, sie überließ auch wenig der ...
Die royalblaue Robe von Johnson war nicht nur traumhaft schön, sie überließ auch wenig der Fantasie.(Bild: ©Tim Hughes_for ZFF)

Besonderer Blickfang: Unter dem transparenten Stoff trug Johnson keinen BH! Tiefe Einblicke waren also garantiert.

Johnson wurde ausgezeichnet
Das Styling zum Wow-Dress hielt Johnson hingegen eher schlicht. So trug sie ausschließlich zwei Statement-Ringe und funkelnde Ohrringe, die die Farbe des Kleides wieder aufnahmen, als Accessoires. Ihre dunkle Mähne fiel ihr in sanften Wellen über den Rücken.

Johnson wurde später mit dem Golden Eye Award für ihren beruflichen Erfolg ausgezeichnet. Eine besondere Ehre für die 35-Jährige.

Dakota Johnson war beim Zürich Film Festival zu Gast.
Dakota Johnson war beim Zürich Film Festival zu Gast.(Bild: EPA/ANDREAS BECKER)
Dakota Johnson wurde mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet.
Dakota Johnson wurde mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet.(Bild: EPA/ANDREAS BECKER)
Die Schauspielerin bedankte sich in einer Rede für die besondere Ehre.
Die Schauspielerin bedankte sich in einer Rede für die besondere Ehre.(Bild: EPA/ANDREAS BECKER)

„Muss mich darin wohlfühlen“
„Mode war für mich eigentlich immer eine persönliche Sache“, verriet Johnson der „Vogue“ während der Filmfestspiele in Cannes im Frühjahr. Schon als Kind habe sie „einige ausgefallene Looks“ zusammengestellt und die Roben ihrer Mutter Melanie Griffith anprobiert. 

Lesen Sie auch:
Dakota Johnson sorgte in einem transparenten Spitzenkleid für Mega-Aufsehen!
Heißer Auftritt
Hollywood-Star Dakota Johnson zeigt (fast) alles!
12.09.2025
Ausschnitt-Alarm!
Dakota Johnson: Dekolleté sorgt für Panik in Show!
06.06.2025

Aber wenn es um die Auswahl ihrer Red-Carpet-Looks geht, hat die Hollywood-Schönheit eine einfache Voraussetzung: „Ich schätze, der Grund, warum ich ein Kleid für einen Teppich auswähle, ist, dass ich mich darin wohlfühlen muss.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Melanie GriffithDakota Johnson
Zürich
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.004 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.663 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
118.665 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1433 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1325 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Star-Style
Tiefe Einblicke
Wow! Dakota Johnson im sexy No-Bra-Look in Zürich
Star-Alarm bei Gucci
Demi Moore funkelt, Mailand flippt aus!
Alles andere als retro
Kate macht die Pussy-Bow-Bluse zum Herbst-Hit!
Zu hot fürs Training?
Na bumm! Kim Kardashian versext das Fitnessstudio
„Königin im Werden“
Amalia sorgt im Minikleid bei der UNO für Aufsehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf