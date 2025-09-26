Wenn Essensreste die Beliebtheit steigern

Ein goldgelbes Schnitzerl samt Riesenportion Pommes, eine Pizza größer als der Teller: Oft ist der Appetit größer als der Magen und genauso oft landen übrig gebliebene Lebensmittel einfach im Müll. Eine kürzlich veröffentlichte Studie im renommierten „British Food Journal“ hat nun bewiesen, dass Restaurants, die überflüssiges Essen sinnvoll weitergeben, bei Gästen beliebter sind als Lokale, die das nicht tun.