Unfall mit Todesopfer: Alkolenker (25) verurteilt

Angeklagter konnte sich an nichts mehr erinnern

Auf der B 50 bei Oslip kam es danach zu dem verheerenden Zusammenprall. Der Angeklagte gab an, dass er eventuell eingeschlafen sei. An den Unfallhergang konnte sich der Angeklagte nicht mehr genau erinnern: „Ich habe vor mir Lichter gesehen, es ging so schnell und dann hat es gekracht“, meinte der Oberösterreicher. Wie sich später herausstellte, hatte er 1,9 Promille.