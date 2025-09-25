Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Eisenstadt

Unfall mit Todesopfer: Alkolenker (25) verurteilt

Burgenland
25.09.2025 11:00
Am Landesgericht Eisenstadt stand der Oberösterreicher vor Gericht.
Am Landesgericht Eisenstadt stand der Oberösterreicher vor Gericht.(Bild: P. Huber)

Ein Oberösterreicher verursachte im Juni alkoholisiert im Nordburgenland einen Unfall, bei dem ein 44-jähriger Mann starb. Nun musste er sich vor dem Landesgericht in Eisenstadt verantworten.

0 Kommentare

Der 25-jährige Oberösterreicher ist gelernter Maurer und half am 11. Juli einem Bekannten bei Arbeiten zu Hause im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Über den Tag verteilt trank er „sechs, sieben Bier“, aß jedoch nichts und setzte sich am Abend hinter das Steuer des Firmenwagens, einem VW Caddy.

Angeklagter konnte sich an nichts mehr erinnern 
Auf der B 50 bei Oslip kam es danach zu dem verheerenden Zusammenprall. Der Angeklagte gab an, dass er eventuell eingeschlafen sei. An den Unfallhergang konnte sich der Angeklagte nicht mehr genau erinnern: „Ich habe vor mir Lichter gesehen, es ging so schnell und dann hat es gekracht“, meinte der Oberösterreicher. Wie sich später herausstellte, hatte er 1,9 Promille.

Im entgegenkommenden Fahrzeug saß ein 44-jähriger Iraner, der aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle starb. Der Unfalllenker selbst hatte laut Richterin „Riesenglück“, er erlitt lediglich eine gebrochene Zehe und Prellungen. 
Zwölf Monate Haft – zehn davon bedingt
Der Oberösterreicher legte vor Gericht ein reumütiges Geständnis ab und betonte: „Es tut mir furchtbar leid, auch wenn das keinen zurückbringt.“ Der 25-Jährige fasste zwölf Monate Haft aus, von denen zehn Monate bedingt nachgesehen werden. Auch muss er an die hinterbliebene Ehefrau und die Tochter je 3000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Sowohl die Staatsanwaltschaft und der Privatbeteiligtenvertreter als auch die Verteidigung verzichteten auf Rechtsmittel. Der Verteidiger stellte einen Antrag auf eine Fußfessel in Aussicht.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
12° / 15°
Symbol leichter Regen
Güssing
13° / 16°
Symbol bedeckt
Mattersburg
12° / 15°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
13° / 15°
Symbol Regen
Oberpullendorf
12° / 15°
Symbol Regen

krone.tv

Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
258.932 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
202.229 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.980 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1708 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Burgenland
Agrarbudget in Gefahr
EU-Kürzungen bedrohen Burgenlands Bauern
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Jetzt abstimmen
Das Voting-Finale der Rot-Goldenen Traube startet
Sonnige Aussichten
Hier wird bald im Gasthaus die Schulbank gedrückt
Tier in Not
Florianis befreiten kleinen, stacheligen Gesellen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf