Unfall mit Todesopfer: Alkolenker (25) verurteilt

Ein Oberösterreicher verursachte im Juni alkoholisiert im Nordburgenland einen Unfall, bei dem ein 44-jähriger Mann starb. Nun musste er sich vor dem Landesgericht in Eisenstadt verantworten.
Der 25-jährige Oberösterreicher ist gelernter Maurer und half am 11. Juli einem Bekannten bei Arbeiten zu Hause im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Über den Tag verteilt trank er „sechs, sieben Bier“, aß jedoch nichts und setzte sich am Abend hinter das Steuer des Firmenwagens, einem VW Caddy.
Angeklagter konnte sich an nichts mehr erinnern
Auf der B 50 bei Oslip kam es danach zu dem verheerenden Zusammenprall. Der Angeklagte gab an, dass er eventuell eingeschlafen sei. An den Unfallhergang konnte sich der Angeklagte nicht mehr genau erinnern: „Ich habe vor mir Lichter gesehen, es ging so schnell und dann hat es gekracht“, meinte der Oberösterreicher. Wie sich später herausstellte, hatte er 1,9 Promille.
Im entgegenkommenden Fahrzeug saß ein 44-jähriger Iraner, der aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle starb. Der Unfalllenker selbst hatte laut Richterin „Riesenglück“, er erlitt lediglich eine gebrochene Zehe und Prellungen.
Zwölf Monate Haft – zehn davon bedingt
Der Oberösterreicher legte vor Gericht ein reumütiges Geständnis ab und betonte: „Es tut mir furchtbar leid, auch wenn das keinen zurückbringt.“ Der 25-Jährige fasste zwölf Monate Haft aus, von denen zehn Monate bedingt nachgesehen werden. Auch muss er an die hinterbliebene Ehefrau und die Tochter je 3000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
Sowohl die Staatsanwaltschaft und der Privatbeteiligtenvertreter als auch die Verteidigung verzichteten auf Rechtsmittel. Der Verteidiger stellte einen Antrag auf eine Fußfessel in Aussicht.
