Tiroler (58) stürzt von Berg 50 Meter in den Tod

Drama in den Tiroler Bergen! Ein Einheimischer (58) machte eine morgendliche Wanderung im Raum Telfs im Bezirk Innsbruck-Land. Da er nicht mehr zurückkam, wurde eine große Suchaktion gestartet. Die endete jedoch mit dem Fund seines Leichnams.
Zu dem tödlichen Drama kam es am Donnerstag. „Der 58-Jährige unternahm eine morgendliche Wanderung im Bereich der Arzbergklamm in Telfs“, heißt es von der Polizei. Da der Alpinist nicht wie vereinbart zurückkam, schlugen die Angehörigen Alarm. „Aufgrund dessen wurde eine großangelegte Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen, der Bergrettung Telfs und Mieming, dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol, der Alpinpolizei sowie zwei Polizeidrohnen eingeleitet.“
Der Wanderer konnte in einem weglosen Bereich der Arzbergklamm nur noch tot aufgefunden werden.
Ein Sprecher der Polizei
Leichnam von Heli geborgen
Um 16 Uhr herrschte dann traurige Gewissheit. „Der Wanderer konnte in einem weglosen Bereich der Arzbergklamm nur noch tot aufgefunden werden.“ Sein Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber mit dem Tau geborgen. „Ersten Erhebungen zufolge ist von einem Absturz über rund 50 Meter steil abfallendes, teilweise felsdurchsetztes Gelände auszugehen“, so die Ermittler abschließend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.