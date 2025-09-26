Tiroler (58) stürzt von Berg 50 Meter in den Tod

Zu dem tödlichen Drama kam es am Donnerstag. „Der 58-Jährige unternahm eine morgendliche Wanderung im Bereich der Arzbergklamm in Telfs“, heißt es von der Polizei. Da der Alpinist nicht wie vereinbart zurückkam, schlugen die Angehörigen Alarm. „Aufgrund dessen wurde eine großangelegte Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen, der Bergrettung Telfs und Mieming, dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol, der Alpinpolizei sowie zwei Polizeidrohnen eingeleitet.“