Landbauer kritisiert Karner wegen der Asylzahlen

Im Innenministerium ist man um Aufklärung bemüht. Zunächst werde seitens der FPÖ offensichtlich auf Entscheidungen des BFA (=Entscheidungen erster Instanz) Bezug genommen. „Diese Entscheidungen können im weiteren Instanzenzug (BVwG) noch abgeändert werden, was vereinfacht bedeutet, dass ein negativer Asylbescheid noch zu einem positiven werden kann“, heißt es. Das bedeute, dass Personen, die im Jahr 2024 eine Rückkehrentscheidung erhalten haben, überhaupt erst im Jahr 2025 in der Rückkehrstatistik aufscheinen würden. Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass Österreich in den vergangenen Jahren vom Zielland zum Transitland wurde – das zeigen alleine die Zahlen jener Personen, die sich dem Verfahren entzogen haben – siehe 2022: rund 32.000. Diese Personen verzichten auf Schutz.