krone.at Gewinnspiel

A Big Bold Beautiful Journey verändert Leben

Gewinnspiele
26.09.2025 08:32

Ab dem 3. Oktober ist „A Big Bold Beautiful Journey“ im Kino zu sehen – ein fantasievolles Abenteuer über Erinnerungen, Wendepunkte und neue Chancen. Und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!

0 Kommentare

Sarah und David begegnen sich auf einer Hochzeit. Eine unerwartete Wendung führt sie auf eine Reise durch magische Türen, die sie in prägende Momente ihrer Vergangenheit und Zukunft führen. Dabei erleben sie nicht nur die Erinnerungen des jeweils anderen, sondern erkennen, wie sehr ihre Geschichten miteinander verwoben sind.

(Bild: © 2025 Sony Pictures Entertainment)

Ein Film über Begegnung und Veränderung
Regisseur Kogonada inszeniert mit Elementen des magischen Realismus eine visuell eindrucksvolle Erzählung über Liebe, Selbstreflexion und die Möglichkeit, das eigene Leben neu zu gestalten. Die Türen, die sich öffnen, stehen sinnbildlich für Wendepunkte und Chancen.

(Bild: © 2025 Sony Pictures Entertainment)
(Bild: © 2025 Sony Pictures Entertainment)

Dabei entsteht ein filmisches Erlebnis, das zwischen Fantasie und Realität balanciert und die Zuschauer dazu einlädt, eigene Erinnerungen neu zu betrachten. Die visuelle Gestaltung und die emotionale Tiefe machen den Kinobesuch zu einem besonderen Erlebnis.

(Bild: adobe stock – merydolla, © 2025 Sony Pictures Entertainment)

Mitmachen & gewinnen
Am 3. Oktober kommt der Film in die österreichischen Kinos und anlässlich des Filmstarts verlost die „Krone“ drei exklusive Pakete. Jedes enthält zwei Kinogutscheine, ein Travel Wallet, ein Travel Set sowie eine Jute Tote Bag – alles passend zum Film. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen! Teilnahmeschluss ist am 3. Oktober, 09:00 Uhr

Porträt von krone.at
krone.at
