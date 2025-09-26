Das sieht man selten! Goalie lieferte Top-Vorlage

Der deutsche Nationaltorhüter schlug in der 51. Minute einen weiten Ball aus dem eigenen Strafraum. Nach einmaligem Aufspringen lupfte Badredine Bouanani den Ball über den Goalie ins Tor zum 1:0 für Stuttgart. „Ich sehe, wie er tief läuft. Ich wusste, dass die Verteidiger nicht die schnellsten sind“, erklärte Nübel hinterher. Trainer Sebastian Hoeneß schwärmte von seinem Keeper: „Für diese Aktion müsse man Alex einfach mal nennen.“