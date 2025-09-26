Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Video

Das sieht man selten! Goalie lieferte Top-Vorlage

Europa League
26.09.2025 07:23

Das sieht man selten! Tormann Alexander Nübel hat den Europa-League-Auftakt des VfB Stuttgart gegen Celta Vigo (2:1) mit einer spektakulären Torvorlage entscheidend geprägt.

0 Kommentare

Der deutsche Nationaltorhüter schlug in der 51. Minute einen weiten Ball aus dem eigenen Strafraum. Nach einmaligem Aufspringen lupfte Badredine Bouanani den Ball über den Goalie ins Tor zum 1:0 für Stuttgart. „Ich sehe, wie er tief läuft. Ich wusste, dass die Verteidiger nicht die schnellsten sind“, erklärte Nübel hinterher. Trainer Sebastian Hoeneß schwärmte von seinem Keeper: „Für diese Aktion müsse man Alex einfach mal nennen.“

Nübels Assist sehen Sie ab Minute 1:24 hier:

Nübel mit Humor
Angesprochen auf Vertragsprämien für Assists meinte der 28-Jährige schmunzelnd: „Es ist eigentlich eine gute Idee, dass man da Assists auch mit reinschreibt.“

Zwei Neuzugänge treffen
Nach Bouanani sorgte Bilal El Khannouss in der 68. Minute für das 2:0. Beide Treffer gingen damit auf das Konto von Sommer-Neuzugängen. Erst in der 86. Minute machte es Borja Iglesias mit dem Anschluss noch einmal spannend, doch am Ende stand ein verdienter 2:1-Erfolg.

Aufschwung nach holprigem Start
Nach nur einem Sieg aus den ersten drei Bundesliga-Spielen war der Ton in Stuttgart zuletzt rauer geworden. Mit dem 2:0 im Pokal gegen St. Pauli und nun dem Europa-League-Erfolg hat der VfB jedoch wieder in die Spur gefunden. Am Sonntag (17.30 Uhr) wartet der nächste Härtetest beim 1. FC Köln.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.004 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.663 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
118.665 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1433 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1325 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Europa League
Hier im Video
Das sieht man selten! Goalie lieferte Top-Vorlage
Bullen-Coach Letsch:
„Wahrscheinlich war es die beste Saisonleistung“
Mega-Frust in Salzburg
Schlager: „Man fragt sich, was man verbrochen hat“
Europa League
Stuttgart und Aston Villa gewinnen zum Auftakt
Glückloser EL-Auftakt
Last-Minute-Drama! Salzburg verliert gegen Porto

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf