Das sieht man selten! Goalie lieferte Top-Vorlage

Das sieht man selten! Tormann Alexander Nübel hat den Europa-League-Auftakt des VfB Stuttgart gegen Celta Vigo (2:1) mit einer spektakulären Torvorlage entscheidend geprägt.
Der deutsche Nationaltorhüter schlug in der 51. Minute einen weiten Ball aus dem eigenen Strafraum. Nach einmaligem Aufspringen lupfte Badredine Bouanani den Ball über den Goalie ins Tor zum 1:0 für Stuttgart. „Ich sehe, wie er tief läuft. Ich wusste, dass die Verteidiger nicht die schnellsten sind“, erklärte Nübel hinterher. Trainer Sebastian Hoeneß schwärmte von seinem Keeper: „Für diese Aktion müsse man Alex einfach mal nennen.“
Nübels Assist sehen Sie ab Minute 1:24 hier:
Nübel mit Humor
Angesprochen auf Vertragsprämien für Assists meinte der 28-Jährige schmunzelnd: „Es ist eigentlich eine gute Idee, dass man da Assists auch mit reinschreibt.“
Zwei Neuzugänge treffen
Nach Bouanani sorgte Bilal El Khannouss in der 68. Minute für das 2:0. Beide Treffer gingen damit auf das Konto von Sommer-Neuzugängen. Erst in der 86. Minute machte es Borja Iglesias mit dem Anschluss noch einmal spannend, doch am Ende stand ein verdienter 2:1-Erfolg.
Aufschwung nach holprigem Start
Nach nur einem Sieg aus den ersten drei Bundesliga-Spielen war der Ton in Stuttgart zuletzt rauer geworden. Mit dem 2:0 im Pokal gegen St. Pauli und nun dem Europa-League-Erfolg hat der VfB jedoch wieder in die Spur gefunden. Am Sonntag (17.30 Uhr) wartet der nächste Härtetest beim 1. FC Köln.
Kommentare
