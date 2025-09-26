Barca-Legende gibt sein Karriereende bekannt

„Vielen Dank an alle und an den Fußball für alles. Ihr werdet immer Teil dieser wunderschönen Geschichte sein“, schrieb Busquets unter ein Video, das die Höhepunkte seiner Laufbahn zeigt. „Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, mich von meiner Karriere als Profifußballer zu verabschieden. Fast 20 Jahre lang habe ich diese unglaubliche Geschichte genossen, von der ich immer geträumt habe. Der Zeitpunkt ist gekommen. Ich gehe sehr glücklich, stolz, erfüllt und vor allem dankbar in den Ruhestand... Vielen Dank an alle, bis bald.“