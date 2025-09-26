Barca-Legende gibt sein Karriereende bekannt

Eine Ära geht zu Ende: Barca-Legende Sergio Busquets hängt nach dieser Saison die Fußballschuhe an den Nagel. Der 37-Jährige gab seinen Rücktritt in der Nacht auf Freitag via Instagram bekannt.
„Vielen Dank an alle und an den Fußball für alles. Ihr werdet immer Teil dieser wunderschönen Geschichte sein“, schrieb Busquets unter ein Video, das die Höhepunkte seiner Laufbahn zeigt. „Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, mich von meiner Karriere als Profifußballer zu verabschieden. Fast 20 Jahre lang habe ich diese unglaubliche Geschichte genossen, von der ich immer geträumt habe. Der Zeitpunkt ist gekommen. Ich gehe sehr glücklich, stolz, erfüllt und vor allem dankbar in den Ruhestand... Vielen Dank an alle, bis bald.“
Von 2008 bis 2023 prägte Busquets das Mittelfeld des FC Barcelona, absolvierte 722 Pflichtspiele und feierte unter anderem drei Champions-League-Titel sowie neun spanische Meisterschaften. In seiner Botschaft bezeichnete er die Katalanen als den „Klub meines Lebens“.
Welt- und Europameister
Auch mit der spanischen Nationalmannschaft schrieb Busquets Geschichte: 2010 gewann er die Weltmeisterschaft in Südafrika, zwei Jahre später folgte der Triumph bei der Europameisterschaft.
Letzte Station Inter Miami
Aktuell steht Busquets bei Inter Miami in der US-amerikanischen MLS unter Vertrag, wo er gemeinsam mit Lionel Messi, Luis Suárez und Jordi Alba spielt. Die Saison in den USA endet mit Jahresende, dann verabschiedet sich der Mittelfeldstratege endgültig vom Profifußball.
