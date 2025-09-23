Lobau-Protestler drohen bereits mit Besetzung

„Wir stehen für alle möglichen Formen des Protests bereit und behalten uns auch vor, wieder Flächen zu besetzen“, droht Jutta Matysek, Obfrau der Bürgerinitiative „Rettet die Lobau“. Erinnerungen an die illegalen Besetzungen der Baustelle der Stadtstraße Aspern in der Donaustadt werden wieder wach. Diese starteten vor vier Jahren. Knapp vier Kilometer südlich von der Lobau.