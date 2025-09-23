Vorteilswelt
Fünf Jahre vor Bau

Lobau-Protestler drohen bereits mit Besetzung

Wien
23.09.2025 16:00
Proteste und neue Besetzungen gegen den Bau des Lobautunnels sind fix.
Proteste und neue Besetzungen gegen den Bau des Lobautunnels sind fix.(Bild: APA-PictureDesk null)

Obwohl noch gar nichts feststeht und der Bau des Lobautunnels frühestens im Jahr 2031 möglich wäre, bringen sich die Demonstranten jetzt schon in Stellung und drohen mit neuen Protesten. Ärger ist vorprogrammiert.

Bald soll es eine wichtige Entscheidung zum längst fälligen Lobautunnel und zur S1-Spange geben. Das kündigte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) gegenüber der „Krone“ an. Er gilt als Befürworter des wichtigen Verkehrsprojekts. Die Projektgegner zeigen sich jetzt alarmiert – und gehen viele Jahre vor einem möglichen Baubeginn in Stellung.

Im Mai 2022 wurde die Baustelle für die Stadtstraße in der Donaustadt von Aktivisten zum letzten ...
Im Mai 2022 wurde die Baustelle für die Stadtstraße in der Donaustadt von Aktivisten zum letzten Mal besetzt. 95 Personen wurden damals festgenommen und 58 davon verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam.(Bild: Schöndorfer Karl)

„Wir stehen für alle möglichen Formen des Protests bereit und behalten uns auch vor, wieder Flächen zu besetzen“, droht Jutta Matysek, Obfrau der Bürgerinitiative „Rettet die Lobau“. Erinnerungen an die illegalen Besetzungen der Baustelle der Stadtstraße Aspern in der Donaustadt werden wieder wach. Diese starteten vor vier Jahren. Knapp vier Kilometer südlich von der Lobau.

Aber so genau nahmen es die selbst ernannten Klimaschützer ja nie. Die drei Camps führten zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten und wurden dann im Jahr 2022 von der Polizei geräumt. Zu den Protesten fuhren die Demonstranten teilweise mit dem Taxi.

In erster Linie brauchen die Aktivisten aber Sitzfleisch: Asfinag-Chef Hartwig Hufnagl sagte selbst, dass ein Baubeginn der Röhre nicht vor 2031 möglich sei. Somit keine Fertigstellung vor 2037. Auch, weil derzeit noch ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anhängig ist. 

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Fünf Jahre vor Bau
Lobau-Protestler drohen bereits mit Besetzung
Glaskunst im MAK
Zart funkelnde Vorfreude: Baumschmuck aus Gablonz
Was wirkt wirklich?
Mit Kaufverbot, Sammelbox, Kontrollen gegen Messer
Im Oktober
Über 200 kostenlose Veranstaltungen für Senioren
Schock am Morgen
Von Lkw erfasst: Pensionistin in Lebensgefahr
