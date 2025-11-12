Pflegekräfte lernen für ihre Zukunft in Österreich

Viele von ihnen verbindet ein Ziel: ein besseres Leben für sich und ihre Familien. Aura (32), diplomierte Krankenpflegerin, sagt: „Österreich ist ein Traum für mich. Ich liebe Kolumbien, aber Bogotá ist sehr chaotisch. Ich möchte besser verdienen, um meine Familie zu unterstützen.“ Angélica (22) will im Frühjahr nach Österreich kommen: „Ich mag Mozart und möchte wegen der Kultur und Lebensqualität dort arbeiten.“