Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schule in Kolumbien

Pflegekräfte lernen für ihre Zukunft in Österreich

Außenpolitik
12.11.2025 18:42
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger mit den zukünftigen Pflegekräften
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger mit den zukünftigen Pflegekräften(Bild: Michael Gruber)

In Bogotá lernen kolumbianische Pflegekräfte Deutsch – mit einem klaren Ziel: ein neuer Beruf und ein neues Leben in Österreich. In einer von Wien aus geführten Sprachschule bereiten sie sich auf ihren Einsatz im österreichischen Gesundheitssystem vor – und auf ihre Zukunft. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger besuchte nach dem EU-Celac-Gipfel die Schule

0 Kommentare

Im hellen Klassenzimmer in Bogotá hängt eine große Zeichnung des menschlichen Herzens an der Wand. „Linker Vorhof, Mitralklappe, Herzscheidewand“, spricht die Lehrerin laut, die Studierenden wiederholen konzentriert. Es ist Deutschunterricht – aber mit klarer Mission: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereiten sich darauf vor, in österreichischen Pflegeeinrichtungen zu arbeiten.

Die Sprachschule wird vom österreichischen Unternehmen Talent & Care betrieben. Hier lernen rund 600 Pflegekräfte aus Kolumbien online und vor Ort Deutsch, speziell auf den Pflegeberuf zugeschnitten. In zwölf Monaten werden sie auf ihre Arbeit in Österreich vorbereitet – mit Sprachkursen, Fachvokabular, kulturellem Training und Unterstützung bei der späteren Nostrifizierung, also der Anerkennung ihrer Abschlüsse.

Kolumbianische Pflegekräfte lernen Deutsch – für ihre Zukunft in Österreich.
Kolumbianische Pflegekräfte lernen Deutsch – für ihre Zukunft in Österreich.(Bild: Michael Gruber)

Bei ihrem Besuch in Bogotá machte sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ein Bild von der Ausbildung. Sie vertrat Bundeskanzler Christian Stocker beim EU-CELAC-Gipfel und nutzte die Gelegenheit für politische Gespräche – vor allem aber, um ein Memorandum of Understanding im Bereich Mobilität und Migration zu unterzeichnen. Es soll die legale Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte erleichtern.

„Ich freue mich sehr, hier Menschen zu treffen, die sich mit großem Engagement auf ihre berufliche Zukunft in Österreich vorbereiten“, sagte Meinl-Reisinger in der Schule. „Gut ausgebildete Pflegekräfte sind für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Sie leisten Tag für Tag einen wichtigen Beitrag für das Wohl älterer Menschen.“

Viele von ihnen verbindet ein Ziel: ein besseres Leben für sich und ihre Familien. Aura (32), diplomierte Krankenpflegerin, sagt: „Österreich ist ein Traum für mich. Ich liebe Kolumbien, aber Bogotá ist sehr chaotisch. Ich möchte besser verdienen, um meine Familie zu unterstützen.“ Angélica (22) will im Frühjahr nach Österreich kommen: „Ich mag Mozart und möchte wegen der Kultur und Lebensqualität dort arbeiten.“

Auch Clara (36), Mutter eines Sohnes, weiß bereits, dass sie im Haus der Barmherzigkeit in Wien arbeiten wird. „Ich hoffe, dass mein Sohn in Österreich Klavier lernen kann“, sagt sie lächelnd. Neben ihr sitzt Daniel (30), operationstechnischer Assistent, der sich in Österreich weiter spezialisieren möchte.

Meinl-Reisinger unterzeichnete mit ihrer Amtskollegin Rosa Villavicencio ein Memorandu of ...
Meinl-Reisinger unterzeichnete mit ihrer Amtskollegin Rosa Villavicencio ein Memorandu of Understanding.(Bild: Michael Gruber)

Die Ministerin zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Studierenden: „Diese Sprachschule ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit konkret wirkt. Österreich profitiert, wenn wir Barrieren abbauen – für Unternehmen und für Menschen, die bei uns in Mangelberufen arbeiten.“

Seit 2016 vermittelt Talent & Care hochqualifizierte Pflegekräfte an österreichische Spitäler und Pflegeheime. Partner sind unter anderem die Tirol Kliniken, die Salzburger Landeskliniken und SeneCura.

Langfristig soll ein Sozialversicherungsabkommen zwischen Österreich und Kolumbien sicherstellen, dass Pflegerinnen und Pfleger sozialrechtlich abgesichert sind – in beiden Ländern.

In Bogotá wird derweil weiter gelernt. Grammatik, Pflegevokabeln, österreichische Kultur. Für viele beginnt hier ein neuer Lebensabschnitt – und vielleicht auch eine Brücke zwischen zwei Kontinenten.

Porträt von Clemens Zavarsky
Clemens Zavarsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.528 mal gelesen
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
84.365 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.733 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
807 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Schule in Kolumbien
Pflegekräfte lernen für ihre Zukunft in Österreich
Polit-Beben in USA
Epstein in E-Mail: Trump „wusste von den Mädchen“
Ukrainische Armee
Klitschko will Mobilisierungsalter senken
Kein Amtsmissbrauch
Hunde-Verein gegen Rauch: Gericht weist Antrag ab
Vorarlberger Landtag
Schlagabtausch nach einem Jahr Schwarz-Blau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf