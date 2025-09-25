ORF-Rasiermesser verschont nur Kasperl und Pezi

Unterdessen scheinen erste Unternehmen bereits vorauseilend Tatsachen zu schaffen, ehe so eine Regelung jemals schlagend wird. Im ORF kommt so ziemlich alles unters Rasiermesser, was sich um die 60 bewegt. Polit-Urgestein Hans Bürger (63) wurde schon im Vorjahr kaltgestellt, zuletzt wurden unter anderem Thomas Brezina (62) und Christa Kummer (61) abserviert. Auch Claudia Reiterer (57) und Barbara Karlich (56) hat man ganz oder teilweise verbannt.