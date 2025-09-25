ORF-Rasiermesser verschont nur Kasperl und Pezi

Sollen Unternehmen verpflichtet werden, einen gewissen Anteil an über 60-Jährigen zu beschäftigen, wie es die 58-jährige SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann fordert?
Darüber ist eine heiße Debatte entstanden, unter den „Krone“-Lesern halten sich bei der „Frage des Tages“ Befürworter und Gegner dieser Maßnahme annähernd die Waage.
Innerhalb der Regierung, die sonst ihre Harmonie so sehr betont, gehen die Meinungen auch weit auseinander. Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn (58), im Außenamt (!) für Deregulierung zuständig, meldet sich mit strikter Ablehnung des Vorschlags zu Wort. Wobei bei ihm keine Quotenregelung eine Regierungs-Tätigkeit bis zum Erreichen des Pensionsalters garantieren könnte.
Unterdessen scheinen erste Unternehmen bereits vorauseilend Tatsachen zu schaffen, ehe so eine Regelung jemals schlagend wird. Im ORF kommt so ziemlich alles unters Rasiermesser, was sich um die 60 bewegt. Polit-Urgestein Hans Bürger (63) wurde schon im Vorjahr kaltgestellt, zuletzt wurden unter anderem Thomas Brezina (62) und Christa Kummer (61) abserviert. Auch Claudia Reiterer (57) und Barbara Karlich (56) hat man ganz oder teilweise verbannt.
Die Altersquote allerdings erfüllt der ORF in gewisser Weise ja doch: Wenigstens Kasperl und Pezi, die dieser Tage ihren 75. Geburtstag feiern, scheinen weiter auftreten zu dürfen.
Wenn sie nicht vom frechen Krokodil oder dem bösen Generalintendanten (57) gefressen werden
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.