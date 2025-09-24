Der ORF verliert immer mehr Publikumslieblinge

Wer soll künftig Quoten bringen?

Der aktuelle Star-Schwund am Küniglberg hatte aber schon Vorläufer. Zur Erinnerung: Claudia Reiterer verließ im April nach 27 Jahren den ORF und gab an, das Aus sei nicht ganz freiwillig gewesen. Auch Hans Bürger war alles andere als begeistert, als er voriges Jahr aus der „ZiB“ „verbannt“ wurde und seitdem sein Dasein als Experte in verschiedenen ORF-Sendungen wie „Guten Morgen Österreich“ fristet, aber nicht mehr im Hauptabendprogramm und damit für viele Zuseher kaum mehr sichtbar.