Wer bringt die Quoten?

Der ORF verliert immer mehr Publikumslieblinge

Unterhaltung
24.09.2025 06:00
Thomas Brezina zeigte sich nach dem Aus „traurig, aber dankbar“.
Thomas Brezina zeigte sich nach dem Aus „traurig, aber dankbar“.(Bild: lukas beck)

Christa Kummer, Robert Kratky, Thomas Brezina: Gesichter, die in Österreich jeder kennt, verschwinden zum Leidwesen des Publikums aus dem Rundfunk. Wer soll dem ORF in Zukunft Quoten bringen?

0 Kommentare

„Willkommen im Club!“, schrieb Christa Kummer nicht ganz ironiefrei auf Instagram an Thomas Brezina, kurz, nachdem bekannt geworden war, dass dieser so wie die Wettermoderatorin auch den ORF verlässt. Es ist ein ziemlicher Aderlass an Publikumslieblingen, die der Rundfunk derzeit erlebt.

Erst vor wenigen Wochen beendete Ö3-Wecker-Star Robert Kratky seine ORF-Karriere, kurz darauf das Aus von Kummer, nun wurde, wie berichtet, die Kooperation mit Brezinas KidsTV beendet.

„Danke für die tollen Kindheitserinnerungen“ – Hunderte Kommentare wie diese fluteten den Account des Autors, der gerührt schrieb: „Ich bin ehrlich gesagt überwältigt. Der Abschied vom ORF war ein großer Schritt, die Reaktionen darauf haben mich tief berührt.“

Sehen Sie hier das Ergebnis unserer großen krone.at-Umfrage:

So wie bei Kummer, wo der ORF auf länger zurückliegende Verhandlungen verwies, lässt der Öffentlich-Rechtliche auch dieses Mal Hintergründe durchsickern: Brezina habe einen unterschriftsreifen Vertrag für fünf Formate um eine Million Euro platzen lassen. Brezinas Produktionsfirma KidsTV wird jedenfalls nicht weitergeführt, mehr als zehn Mitarbeiter sollen betroffen sein.

Wer soll künftig Quoten bringen?
Der aktuelle Star-Schwund am Küniglberg hatte aber schon Vorläufer. Zur Erinnerung: Claudia Reiterer verließ im April nach 27 Jahren den ORF und gab an, das Aus sei nicht ganz freiwillig gewesen. Auch Hans Bürger war alles andere als begeistert, als er voriges Jahr aus der „ZiB“ „verbannt“ wurde und seitdem sein Dasein als Experte in verschiedenen ORF-Sendungen wie „Guten Morgen Österreich“ fristet, aber nicht mehr im Hauptabendprogramm und damit für viele Zuseher kaum mehr sichtbar.

Und auch Philipp Jelinek hat sich mit krone.tv mittlerweile eine neue TV-Heimat gesucht. „Es ist ein großer Wandel spürbar“, bringt es ein krone.at-User auf den Punkt. 

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
