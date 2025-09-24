Florianis befreiten kleinen, stacheligen Gesellen

Bei „Neustart ins Glück“ in Frauenkirchen hatte ein kleiner, dicker Igel Glück im Unglück. „Wie auch immer er es angestellt hat, wir wissen es nicht“, schmunzeln alle, die das Malheur des kleinen Dickerchens gesehen hatten. Er wollte nämlich durch einen Zaun durchmarschieren. Die Metallstäbe hielten ihn aber fest. Es gab kein vor und kein Zurück.