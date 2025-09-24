Vorteilswelt
Florianis befreiten kleinen, stacheligen Gesellen

Burgenland
24.09.2025 17:00
So fanden die Feuerwehrleute das Igelchen vor.
So fanden die Feuerwehrleute das Igelchen vor.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Frauenkirchen)

Ein Hilferuf ging Mittwochfrüh an die Freiwillige Feuerwehr Frauenkirchen im Burgenland. Ein Igel war in einem Zaun stecken geblieben. Die Kameraden waren schnell da und holten das Tierchen behutsam aus seiner verzwickten Situation.

Bei „Neustart ins Glück“ in Frauenkirchen hatte ein kleiner, dicker Igel Glück im Unglück. „Wie auch immer er es angestellt hat, wir wissen es nicht“, schmunzeln alle, die das Malheur des kleinen Dickerchens gesehen hatten. Er wollte nämlich durch einen Zaun durchmarschieren. Die Metallstäbe hielten ihn aber fest. Es gab kein vor und kein Zurück.

Nachdem er zu seinem Glück entdeckt worden ist, rief die Besitzerin die Feuerwehr, die auch sofort anrückte und den kleinen Wonneproppen sanft, aber doch mit etwas Nachdruck aus seiner misslichen Situation befreite. Unverletzt machte sich der stachelige Geselle dann wieder auf seinen Weg. 

Burgenland
