Kampf gegen Sozialbetrug durch dubiose Firmen

Nach Insolvenz gleich neue Firma

Sozialdumping Herr zu werden, ist in den meisten Fällen nicht einfach: So gibt es das aktuelle Beispiel einer Baufirma, die im Juli 2025 Konkurs eröffnet hatte. Für 114 Beschäftigte stellte die AK Insolvenzanträge in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Nur wenige Tage nach Beendigung des Dienstverhältnisses waren die selben Arbeitnehmer auf der selben Baustelle wieder tätig. Allerdings für eine neu gegründete GmbH, die jedoch die selben Eigentümer an der selben Firmenadresse wie die vorige hatte. Selbst der Firmenname unterschied sich nur durch einen neuen Anfangsbuchstaben. „Das ist natürlich frustrierend“, gesteht Ebner-Pfeifer. Auch ein Bauherr, gegen welchen gerade mehrere Verfahren laufen, ist noch immer Geschäftsführer von elf verschiedenen Unternehmen.