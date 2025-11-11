Syriens Präsident schließt Israel-Annäherung aus

Vielleicht könne aber die US-Regierung dabei helfen, eine solche Verhandlung zu erreichen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den Wunsch geäußert, dass Syrien dem Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten beitreten solle. Al-Sharaa war als erstes syrisches Staatsoberhaupt im Weißen Haus von Trump empfangen worden.