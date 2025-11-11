Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Besetzt Golanhöhen“

Syriens Präsident schließt Israel-Annäherung aus

Außenpolitik
11.11.2025 19:52
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bezüglich einer Annäherung an Israel skeptisch.
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bezüglich einer Annäherung an Israel skeptisch.(Bild: AFP/APA/Syrian Presidency)

Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat direkte Gespräche mit Israels Regierung vorerst ausgeschlossen. „Syrien hat eine Grenze zu Israel und Israel besetzt seit 1967 die Golanhöhen. Wir werden derzeit keine direkten Verhandlungen aufnehmen“, sagte er.

0 Kommentare

Vielleicht könne aber die US-Regierung dabei helfen, eine solche Verhandlung zu erreichen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den Wunsch geäußert, dass Syrien dem Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten beitreten solle. Al-Sharaa war als erstes syrisches Staatsoberhaupt im Weißen Haus von Trump empfangen worden.

Israel und Syrien befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand, ein Friedensvertrag wurde nämlich nie geschlossen. Seit dem sechstägigen Krieg 1967 hält Israel zudem die strategisch wichtigen Golanhöhen besetzt.

Lesen Sie auch:
Zu Besuch bei Trump
Syriens Präsident kam durch den Seiteneingang
10.11.2025
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
10.11.2025

Israelische Luftanschläge auf militärische Ziele wie etwa Waffenlager in Syrien wurden nach dem Sturz von Syriens Machthaber Bashar al-Assad verstärkt. Damit soll laut offiziellen Angaben verhindert werden, dass Waffen und chemische Kampfmittel in die Hände von Extremistinnen und Extremisten gelangen.

Israelische Truppen rückten seit Assads Sturz vor knapp einem Jahr zudem weiter auf syrisches Gebiet in eine Pufferzone an den Golanhöhen vor.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
183.030 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
95.102 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
82.224 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
„Besetzt Golanhöhen“
Syriens Präsident schließt Israel-Annäherung aus
Den Betrieben reicht‘s
Unternehmer laufen Sturm gegen ihre eigene Kammer
Nach Brunner-Analyse
Österreich könnte Aufnahme von Migranten aussetzen
Kam heute in Wien an
Ex-Immobilienmakler ist jetzt neuer US-Botschafter
Firma „Privatsache“
Mahrer verliert ein Amt, gewann aber einen Titel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf