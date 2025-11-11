Syriens Präsident schließt Israel-Annäherung aus

Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat direkte Gespräche mit Israels Regierung vorerst ausgeschlossen. „Syrien hat eine Grenze zu Israel und Israel besetzt seit 1967 die Golanhöhen. Wir werden derzeit keine direkten Verhandlungen aufnehmen“, sagte er.
Vielleicht könne aber die US-Regierung dabei helfen, eine solche Verhandlung zu erreichen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den Wunsch geäußert, dass Syrien dem Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten beitreten solle. Al-Sharaa war als erstes syrisches Staatsoberhaupt im Weißen Haus von Trump empfangen worden.
Israel und Syrien befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand, ein Friedensvertrag wurde nämlich nie geschlossen. Seit dem sechstägigen Krieg 1967 hält Israel zudem die strategisch wichtigen Golanhöhen besetzt.
Israelische Luftanschläge auf militärische Ziele wie etwa Waffenlager in Syrien wurden nach dem Sturz von Syriens Machthaber Bashar al-Assad verstärkt. Damit soll laut offiziellen Angaben verhindert werden, dass Waffen und chemische Kampfmittel in die Hände von Extremistinnen und Extremisten gelangen.
Israelische Truppen rückten seit Assads Sturz vor knapp einem Jahr zudem weiter auf syrisches Gebiet in eine Pufferzone an den Golanhöhen vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.