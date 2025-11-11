Ski-Ass tankt vor Abflug noch einmal richtig Sonne

Abflug ins Trainingscamp

Für Hütter und die Speed-Damen steht in dieser Woche das Trainingscamp in Nordamerika auf dem Programm. In Copper Mountain in Colorado bereiten sich Österreichs Speed-Damen auf die neue Saison vor. Richtig los geht‘s dann am 12. Dezember mit der Abfahrt in St. Moritz.