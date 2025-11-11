Vorteilswelt
Private Einblicke

Ski-Ass tankt vor Abflug noch einmal richtig Sonne

Ski Alpin
11.11.2025 19:25
(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram (connyhuetter))

Ski-Ass Conny Hütter gewährt ihren Fans auf Instagram diesmal ganz besonders private Einblicke! Kurz vor dem Abflug nach Nordamerika stieg sie ein letztes Mal ins Whirlpool.

„Sonnenterrasse offiziell wegen Winter geschlossen – ab nach Amerika“, schreibt die 33-jährige Steirerin neben ein Foto, das sie beim Planschen im blauen Bikini zeigt. Tausenden ihrer 107.000 Followern gefällt‘s – so auch Alpin-Kollege Marco Schwarz, der ebenfalls ein „Like“ hinterlässt. 

Abflug ins Trainingscamp
Für Hütter und die Speed-Damen steht in dieser Woche das Trainingscamp in Nordamerika auf dem Programm. In Copper Mountain in Colorado bereiten sich Österreichs Speed-Damen auf die neue Saison vor. Richtig los geht‘s dann am 12. Dezember mit der Abfahrt in St. Moritz. 

