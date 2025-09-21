Regierung schnürt Paket gegen Sozialbetrug

Einige Beispiele: In Wien verkaufte eine 31-Jährige über 800 Torten, während sie gleichzeitig Arbeitslosengeld und Notstandshilfe bezog. 43 Frauen bezogen in Österreich Karenzgeld, obwohl sie im Ausland lebten – möglich gemacht durch falsche Angaben einer Baufirma. Immer wieder werden Personen mit falschen Wohnsitzmeldungen enttarnt, die in Österreich Sozialleistungen beziehen, obwohl sie überwiegend im Ausland leben.

Sanktionen, Kontrollen und Rückforderungen geplant

Ansatzpunkte für das Betrugsbekämpfungspaket sind Sanktionen bei (wiederholter) Arbeitsverweigerung und Nichteinhalten von Meldeverpflichtungen, die Verpflichtung zur Vorlage des Reisepasses bei Vorsprache beim AMS/Magistrat und dergleichen, um nicht gemeldete Reisen in Drittstaaten überprüfen zu können.